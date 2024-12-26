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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS'li KPSS'siz kamu personeli ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."

Kamu personel alımı ilanları, iş arayışında olanların gündeminde. Birçok ilanın yayınlandığı listede bu hafta ÖSYM - Ticaret Bakanlığı ve TÜBA başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşu personel alımı ilanı yayınladı. Peki, kamu personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, KPSS'li KPSS'siz kamu personeli ilanları...

Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:22
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li KPSS’siz kamu personeli ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

Birçok kamu kurumu KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihini ve koşullarını yakından takip ediyor. Birçok farklı kurum, memur ve işçi alımları ilanı yayımlarken Ticaret Bakanlığı 15 uzman yardımcısı, TÜBA 11 personel, ÖSYM ise 18 sözleşmeli personeli kadrosuna dahil edecek. Peki, kamu personeli ilanları başvurusu nasıl yapılır?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li KPSS’siz kamu personeli ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

2024 yılı Aralık ayında, birçok kamu kurumu KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımlarına devam ediyor. Bu ilanlar, özellikle belediyeler, il özel idareleri ve çeşitli kamu kuruluşlarında yer almaktadır. Birçok farklı kurum, memur ve işçi alımları gerçekleştireceğini duyurdu.

İşte, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları;

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li KPSS’siz kamu personeli ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel alacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Buna göre, Bakanlık, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak 16 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
  • İstihdam edilecek personel Ankara, Bilecik, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Manisa, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Tunceli'de avukat, mühendis ve büro personeli kadrolarında görev yapacak.
  • Adaylar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.
  • Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı Sistemi'ne otomatik yüklenecek. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların bilgilerini beyan ederek belgelerini manuel olarak "pdf" ya da "jpeg" formatında sisteme yüklemeleri gerekecek.
  • Başvurusu kabul edilen adayların yerleştirme işlemi, başvurdukları sözleşmeli personel pozisyonları ve nitelikleri dikkate alınarak merkez teşkilatı ve il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. KPSS'den yüksek puan almak bu ilanda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecek.
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li KPSS’siz kamu personeli ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16'sı sınav hizmetleri uzmanı, 2'si destek personeli olmak üzere 18 sözleşmeli personel alacak.
  • Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için adaylarda, yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilanda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.
  • Adayların, sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 60 puana sahip olması, destek personeli için ise 2024 KPSSP94 puan türünden asgari 50 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmesi gerekecek.
  • Başvurular, 24 Aralık 2024-7 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecek.
  • Sonuçlar, adaylara, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecek ve ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li KPSS’siz kamu personeli ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

TİCARET BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI

  • Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 15 ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek.
  • Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
  • Başvurular, 20-31 Ocak 2025 tarihlerinde, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/kariyer kapısı) veya kariyer kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.
  • Yazılı sınav, 23 Şubat 2025'te, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.
  • Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla, Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.
  • Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
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