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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS'li KPSS'siz kamu personeli ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS'li KPSS'siz kamu personeli ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."
Kamu personel alımı ilanları, iş arayışında olanların gündeminde. Birçok ilanın yayınlandığı listede bu hafta ÖSYM - Ticaret Bakanlığı ve TÜBA başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşu personel alımı ilanı yayınladı. Peki, kamu personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, KPSS'li KPSS'siz kamu personeli ilanları...
Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:22