KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS'li KPSS'siz kamu personeli ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."

Birçok kamu kurumu KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapmaya devam ediyor. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihini ve koşullarını yakından takip ediyor. Birçok farklı kurum, memur ve işçi alımları ilanı yayımlarken Ticaret Bakanlığı 15 uzman yardımcısı, TÜBA 11 personel, ÖSYM ise 18 sözleşmeli personeli kadrosuna dahil edecek. Peki, kamu personeli ilanları başvurusu nasıl yapılır?