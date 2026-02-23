Trend Galeri Trend Yaşam Kamu personel alımı ilanları güncellendi! Zabıta, itfaiye, memur, işçi alımı... Hangi kurum kaç kişi alacak?

Kamu personel alımı ilanları güncellendi! Zabıta, itfaiye, memur, işçi alımı... Hangi kurum kaç kişi alacak?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için beklenen ilanlar yayımlandı. Belediyeler ve bakanlıklar; zabıta memuru, itfaiye eri, sürekli işçi, vergi müfettiş yardımcısı ve çeşitli memur kadroları için personel alımı sürecini başlattı. KPSS puanı ile ya da bazı kadrolarda KPSS şartsız gerçekleştirilecek alımlar, adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. "Kamu personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır, şartlar neler?" soruları ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2026 13:58