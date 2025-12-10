Trend Galeri Trend Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Kamuya memur alımı yapılıyor! Yüzlerce personel alınacak....

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: Kamuya memur alımı yapılıyor! Yüzlerce personel alınacak....

2026 yılında kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce aday, yayımlanan personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bakanlıklar, belediyeler ve farklı devlet kurumları tarafından yapılacak alımlarda başvuru tarihleri ile şartlar en çok araştırılan başlıkların başında geliyor. Belediyeler, üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi birçok kurum çeşitli kadrolara personel alımı gerçekleştirecek. Peki, kamuya personel alımları ne zaman yapılacak ve hangi pozisyonlar için başvuru alınacak?