KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI ŞUBAT 2026: Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir, şartları ne?

2026 yılına girilmesiyle birlikte kamu kurumlarında personel alım hareketliliği hızlandı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler, ihtiyaç duyulan kadrolar için yeni ilanlarını art arda duyurmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kurumda başvuru takvimleri belli olurken, ilanlarda yer alan kadro sayıları, başvuru şartları ve süreç tarihleri adaylar tarafından yakından izleniyor. Kamuya yapılacak yeni personel alımlarına ilişkin detaylar merak konusu olmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 00:46