KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI BİLGİSİ! Kamu personel alımı ne zaman, kimler başvurabilir?

Kamu kurumları, yıl içerisinde farklı alanlardaki personel ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ilanlar yayımlamaya devam ediyor. Duyurulan alımlarda KPSS şartı aranan kadroların yanı sıra KPSS'siz başvuru yapılabilen pozisyonlar da bulunuyor. Başvuru kriterleri ve süreçler ise kurumlara ve kadrolara göre farklılık gösterebiliyor.Son dönemde Milli Savunma Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Türkşeker başta olmak üzere birçok kamu kurumu, çeşitli pozisyonlar için personel alımı ilanlarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 08:23
Kamu personel alımı ilanları, sınavlı ve sınavsız seçeneklerle adayların gündeminde yer alıyor. Devlet kurumları, farklı alanlarda istihdam sağlarken hem KPSS'li hem de KPSS'siz kadrolar için başvuru imkânı sunuyor.İlanlar, kurumların ihtiyaçlarına göre şekillenerek Resmî Gazete ve resmi platformlar üzerinden duyuruluyor. Güncel alımlar, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında devam ediyor.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - PERSONEL ALIM İLANI (21 KİŞİLİK)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplam 21 kişilik personel alımı yapıyor. Başvurular 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak ve kadro dağılımı ilan metninde detaylandırılmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜFETTİŞ KADROSUNA NAKLEN ALIM İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, müfettiş kadrosuna naklen alım yapıyor. Başvurular 7-12 Nisan 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak ve toplam 10 müfettiş kadrosu için alım yapılacaktır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI - T.C. WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SINAVI DUYURUSU

Dışişleri Bakanlığı T.C. Wellington Büyükelçiliği, bir (1) sözleşmeli sekreter pozisyonu için sınavla personel alımı yapıyor. Başvurular 16 Mart – 13 Nisan 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak olup, sınavlar Wellington Büyükelçiliğinde gerçekleştirilecektir.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONUNDA 9 İTFAİYECİ ALIMI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında 9 itfaiyeci pozisyonu için KPSS, uygulamalı ve sözlü sınav ile personel alımı yapıyor. Başvurular 3 – 13 Nisan 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda kabul edilecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU - SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Sermaye Piyasası Kurulu, sözleşmeli bilişim personeli alımı için 01–15 Nisan 2026 tarihleri arasında başvuruları kabul edecek; toplam 9 yazılım geliştirme uzmanı kadrosu ilan edildi. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak ve pozisyonlar aylık brüt sözleşme ücret tavanına göre 2, 3 ve 4 katına kadar ücretle verilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- ÖNLİSANS MEZUNU 402 İŞÇİ PERSONEL ALIMI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş., önlisans mezunu 402 işçi alımı için 13–17 Nisan 2026 tarihleri arasında başvuruları kabul edecek; kadrolar tekniker ve yardımcı hizmetler kapsamında farklı branşlarda dağıtılacaktır.

