Trend Galeri Trend Yaşam Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

2026 yılına girilmesiyle birlikte kamu kurumlarında işe alım hareketliliği arttı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler kadro ihtiyaçlarını netleştirirken; Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile POMEM başta olmak üzere birçok kurum yeni personel alım ilanlarını duyurdu.Bu gelişmeler sonrası adaylar, hangi unvanlarda alım yapılacağını ve başvuru takvimlerinin ne zaman başlayacağını yakından izliyor. Kamuya yapılacak alımların kapsayacağı pozisyonlar ise merak konusu.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:45