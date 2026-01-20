Trend Galeri Trend Yaşam Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

2026 yılına girilmesiyle birlikte kamu kurumlarında işe alım hareketliliği arttı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler kadro ihtiyaçlarını netleştirirken; Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile POMEM başta olmak üzere birçok kurum yeni personel alım ilanlarını duyurdu.Bu gelişmeler sonrası adaylar, hangi unvanlarda alım yapılacağını ve başvuru takvimlerinin ne zaman başlayacağını yakından izliyor. Kamuya yapılacak alımların kapsayacağı pozisyonlar ise merak konusu.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:45
Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

2026 yılının başlamasıyla birlikte kamu kurumlarında personel alım ilanları art arda duyurulmaya başladı. Bakanlıklar, belediyeler ve bağlı kuruluşlar çeşitli kadro ve görevler için ilan yayımlarken; özellikle sağlık, güvenlik, eğitim ve büro alanlarındaki alımlar dikkat çekiyor. Adaylar ise başvuru tarihleri ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceğini merak ediyor.

Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

POMEM PERSONEL ALIMI

Polis Akademisi'ne bağlı POMEM'lere, KPSS şartını sağlayan adaylar arasından toplam 10 bin öğrenci alınacak. Lisans mezunları için KPSS P3 en az 60, önlisans mezunları için KPSS P93 en az 65 puan şartı aranıyor. Başvurular, 31 Aralık 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasında pa.edu.tr üzerinden e-Devlet ile yapılacak ve 20 Ocak 2026 saat 17.00'de sona erecek.

Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boşta bulunan 47 adet 7 ve 8'inci derece "kontrolör yardımcısı" kadrosuna atama yapılmak üzere personel alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 12-26 Ocak 2026 döneminde yapılacak.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 28 Mart 2026'da yapılacak.

Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında 5 müfettiş yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 655 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Sınava ön başvurular 14-21 Ocak 2026, nihai başvurular 2-5 Şubat 2026 döneminde kabul edilecek.

Sınavın yazılı bölümü, 7 Mart 2026'da Ankara'da ÖSYM e-Sınav Merkezi'nde elektronik olarak yapılacak.

Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Öte yandan, Bakanlığın Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alınacak.

Başvurular, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) elektronik ortamda 12 Ocak-23 Ocak 2026 döneminde yapılacak.

Sınavın yazılı aşaması 28-29 Mart 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı, 40 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 02 - 06 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara'da giriş (sözlü) sınavı yapılacak.

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri Hukuk Fakültesi Yazılım Mühendisliği İletişim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Psikoloji Bölümü mezunları başvurabilecek.

Başvurular 05 – 09 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) avukat, mühendis, büro personeli, veteriner, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen ünvanlarında 473 sözleşmeli personel istihdam edecek.

İlana başvurular 5 Ocak-12 Ocak'ta Kariyer Kapısı'nın "www.kariyerkapisi.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, Başkanlığın "www.afad.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart'ta Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak.

Başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarını, Başkanlıktan yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görebilecek.

Kamuya binlerce personel alımı yapacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolara alım olacak?

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!