Kamuya binlerce personel alınacak! 2026 kamu personel alımı ne zaman yapılacak, hangi kadrolara?

Kamu kurumları, personel ihtiyaçlarını karşılamak için yıl içinde farklı dönemlerde alım ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bazı pozisyonlarda KPSS şartı aranırken, bazı kadrolara sınavsız başvuru yapılabiliyor. Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın alımları dikkat çekerken, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da çeşitli branşlarda yeni istihdam duyuruları yayımlıyor. İşte kamu personel alımına dair detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 14:47
Kamu kurumları, ihtiyaç duydukları kadrolar için personel alımlarını sürdürüyor. KPSS'li ve bazı pozisyonlarda KPSS'siz başvuru imkânı sunulan ilanlar, Resmî Gazete ve kurumların resmî internet siteleri üzerinden yayımlanıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlgili ilan için başvurular 3 Haziran 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4/B statüsünde destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 5 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

Savunma Sanayii Başkanlığı, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 4/B sözleşmeli personel alımı için giriş sınavı düzenleyeceğini duyurdu. Başvuru süreci 5 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlanacak. Bakanlık bünyesinde en çok kontenjan ayrılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik öne çıkıyor. Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık sınıflarında da önemli sayıda alım gerçekleştirilecek.

Alım yapılacak kadrolar arasında en yüksek sayı zabıt katibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarında olacak. İşte öne çıkan kadro dağılımı:

Kadro Adı

Alım Sayısı

Zabıt Katibi

5.259

İnfaz Koruma Memuru

4.508

Destek Personeli

1.300

Mübaşir

1.041

İcra Katibi

900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

524

Psikolog

410

Teknisyen

322

Büro Personeli

316

Hemşire

286

Sosyal Çalışmacı

90

İlanın haziran ayından sonra Kamu İşe Alım Platformu ve e-Devlet üzerinden yayımlanması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı, T.C. Bangkok Büyükelçiliğinde görevlendirilmek üzere Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alımı için başvuru sürecini başlattı. İlgili ilana başvurular 7 Haziran 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör