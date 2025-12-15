Trend Galeri Trend Yaşam Kamuya binlerce personel alınacak! Kamu personel alımları ne zaman, hangi kadrolara memur alınacak?

2026 yılında kamu sektöründe görev almak isteyen adaylar, yayımlanan personel alım ilanlarını yakından izliyor. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversitelerin yanı sıra Sağlık, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm ile Ticaret Bakanlıkları farklı kadrolar için hazırlıklarını sürdürürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 3 bin personel alımı yapılacağını açıkladı.Bu gelişmelerle birlikte adayların gözü, başvuru takvimi ve alım yapılacak pozisyonlara çevrilmiş durumda. Peki kamu personel alımları ne zaman başlayacak, hangi kadrolar için başvuru alınacak?

Giriş Tarihi: 15.12.2025 07:13