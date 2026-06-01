Kamuya memur alımı yapılacak! Kamu personel alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlanacak. Bakanlık bünyesinde en çok kontenjan ayrılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik öne çıkıyor. Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık sınıflarında da önemli sayıda alım gerçekleştirilecek.

Alım yapılacak kadrolar arasında en yüksek sayı zabıt katibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarında olacak. İşte öne çıkan kadro dağılımı:

Kadro Adı Alım Sayısı Zabıt Katibi 5.259 İnfaz Koruma Memuru 4.508 Destek Personeli 1.300 Mübaşir 1.041 İcra Katibi 900 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 524 Psikolog 410 Teknisyen 322 Büro Personeli 316 Hemşire 286 Sosyal Çalışmacı 90

İlanın haziran ayından sonra Kamu İşe Alım Platformu ve e-Devlet üzerinden yayımlanması bekleniyor.