Trend Galeri Trend Yaşam Kamuya personel alınacak! Binler memur alımı: Kamu personel alımı ne zaman,hangi kurumlara yapılacak?

Kamuya personel alınacak! Binler memur alımı: Kamu personel alımı ne zaman,hangi kurumlara yapılacak?

2026 yılıyla birlikte kamu kurumlarında personel istihdamına yönelik yeni adımlar atılmaya başlandı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler kadro planlamalarını sürdürürken; Sağlık, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm ile Ticaret Bakanlıklarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 3 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.Bu gelişmenin ardından adaylar, alımların hangi kadrolarda gerçekleştirileceğini ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, kamu personel alımları hangi pozisyonları kapsayacak, başvurular ne zaman alınacak?

Giriş Tarihi: 22.12.2025 18:40