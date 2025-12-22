Trend Galeri Trend Yaşam Kamuya personel alınacak! Binler memur alımı: Kamu personel alımı ne zaman,hangi kurumlara yapılacak?

2026 yılıyla birlikte kamu kurumlarında personel istihdamına yönelik yeni adımlar atılmaya başlandı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler kadro planlamalarını sürdürürken; Sağlık, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm ile Ticaret Bakanlıklarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 3 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.Bu gelişmenin ardından adaylar, alımların hangi kadrolarda gerçekleştirileceğini ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, kamu personel alımları hangi pozisyonları kapsayacak, başvurular ne zaman alınacak?

Giriş Tarihi: 22.12.2025 18:40
2026 yılıyla birlikte kamu kurumlarında personel alımları hızlandı. KPSS kapsamında yapılan atamalar devam ederken, bazı pozisyonlar için sınavsız başvuru imkânı sunulması adayların ilgisini artırdı. Kontenjanlar, başvuru koşulları ve süreç takvimi yakından takip edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 3 bin personel istihdam edileceğini duyurdu.Kamuya yapılacak alımlara ilişkin güncel gelişmeler ve merak edilen detaylar gündemdeki yerini koruyor.

KAMU PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK, KPSS ZORUNLU MU?

Kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel, akademik kadro, işçi ve askerî unvanlar için alım süreçleri devam ediyor. Başvuru takvimi ve aranan kriterler ise ilan edilen pozisyonlara ve meslek gruplarına göre değişiklik gösteriyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALACAK!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin personel alımı yapılacak.

Başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz Taşra teşkilatında münhal bulunan, 1. Derece GİH Kısım Müdürü kadroları için liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (Yönetmelik) doğrultusunda "Görevde Yükselme Sınavı" yapılacaktır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında boş bulunan 20 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atama yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğünce (Genel Müdürlük) görevde yükselme sınavı düzenlenecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06//1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmek üzere; merkez teşkilatında 1 büro personeli, 1 tekniker ile taşra teşkilatında 18 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 20 personel alımı yapılacaktır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece "Stajyer Hazine Kontrolörü" kadrosuna en fazla 15 (on beş) Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU

Türkiye Taşkömürü Kurumunca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere mühendis, tekniker, memur, ambar memuru ve sağlık memuru pozisyonlarına, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecektir.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Trakya Üniversitesi bünyesine sözleşmeli Hemşire, Destek Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 18 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

REKABET KURUMU

Rekabet Kurumunda (Kurum) çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde toplam 40 (kırk) rekabet uzman yardımcısı alınacaktır.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ sözleşmeli Apron Memuru, Avukat, İş Makinası Sürücüsü, Köprü Operatörü, Memur, Mimar, Mühendis, Programcı ve Tekniker pozisyonlarına, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 18 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

