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Kan donduran ev! Çürümüş 3 ceset bulundu

ABD'de 40 yaşındaki bir adam, terk edilmiş bir cenaze evine keşif yaptı. Adam cenaze evinde unutulmuş ve çürümüş 3 ceset bulunca dehşete düştü. Cenaze evinden paylaştığı görüntüler binlerce tık aldı. İşte korkunç cenaze evinden görüntüler...

Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 16:13
Kan donduran ev! Çürümüş 3 ceset bulundu

Florida'da 40 yaşındaki Robb isimli bir adam korkunç bir keşif yaptı. On yıldır kullanılmayan ve çökmekte olan bir eve giren adam, bir cenaze eviyle karşılaştı.

Kan donduran ev! Çürümüş 3 ceset bulundu

Daha da kötüsü cenaze evinde 3 cesedin götürülmeyi unutup çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Cenaze evini kameraya alan adam görüntüleri sosyal medyada paylaşınca binlerce tık aldı.

Kan donduran ev! Çürümüş 3 ceset bulundu

Açıklama yapan yetkililer cesetlerden birinin 2004 yılında vefat eden bir kadına olduğunu söyledi.

Kan donduran ev! Çürümüş 3 ceset bulundu

Farklı bir odada ise bir cansız beden masanın üzerinde duruyordu.

Kan donduran ev! Çürümüş 3 ceset bulundu

Bunun dışında ürkütücü mezar taşları ve çocuk oyuncaklarının bulunduğu ev görenleri korkuttu.

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