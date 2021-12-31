Kan donduran ev! Çürümüş 3 ceset bulundu

Florida'da 40 yaşındaki Robb isimli bir adam korkunç bir keşif yaptı. On yıldır kullanılmayan ve çökmekte olan bir eve giren adam, bir cenaze eviyle karşılaştı.
Daha da kötüsü cenaze evinde 3 cesedin götürülmeyi unutup çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Cenaze evini kameraya alan adam görüntüleri sosyal medyada paylaşınca binlerce tık aldı.
Açıklama yapan yetkililer cesetlerden birinin 2004 yılında vefat eden bir kadına olduğunu söyledi.
Farklı bir odada ise bir cansız beden masanın üzerinde duruyordu.
Bunun dışında ürkütücü mezar taşları ve çocuk oyuncaklarının bulunduğu ev görenleri korkuttu.