Anne ve babanın oğulları tarafından pusuya düşürülerek infaz edilmesi ABD gündemine damga vurdu. Çift garaj kapısı açılır açılmaz kurşun yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 16:55
Kanlı pusu ülkeyi sarstı: Anne ve babasını infaz etti!

The New York Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Simi Vadisi bölgesinde 63 yaşındaki Dr. Eric Cordes ve 66 yaşındaki eşi Vicki Schiller, kendi evlerinde oğulları Keith Cordes tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü.

AİLESİNE PUSU KURDU

Komşu Mike Hylton'ın The Post'a yaptığı açıklamaya göre, oğul Cordes anne ve babasının evinin önünden arabayla geçti ve ardından "doğru anı" beklemek için saklandı.

Komşu, "Keith Cordes (yerel saatle) 11.25'te evin önünden arabayla geçti, adeta bir prova sürüşü gibiydi. Sonra bir yere geçip bekledi." ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABASINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Hylton, evin garajının kapısı açıldıktan sonra oğul Cordes'in anne ve babasını kurşun yağmuruna tuttuğunu bildirdi.

Komşu, "Keith Cordes (yerel saatle) 12.01'de garaj kapısının açılmasını bekledi ve işte o anda saldırdı." ifadelerini kullandı.

Oğul Cordes aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştı. Hylton çiftin evine koştuğunda Eric Cordes ve eşi Vicki Schiller'i garajda defalarca vurulmuş halde buldu.

Eric Cordes'ın boynundan ve başından vurulduğu bildirildi. Vicki Schiller ise her yerinde vurulmuş bir halde bulundu.

ARACIN İÇİNDE YANARAK CAN VERDİ

Kanlı pusudan yaklaşık 3 saat sonra polis, oğul Cordes'in kullandığı siyah arabayı 110 km uzaklıktaki Chino kentinin Ayala Park bölgesinde buldu.

Polisler aracı kundaklanmış halde ve içinde yanmış bir cesetle birlikte buldu. Cansız bedenin kimliği henüz belirlenmedi.

Hylton'ın ifadelerine dayanarak, çiftin katilinin Kentucky eyaletinde yaşadığı bilinen oğul Cordes olduğu düşünülüyor.

"PARA ANLAŞMAZLIĞI VARDI"

Komşu, "Para anlaşmazlığı vardı, tehdit savurmuştu ve bunu gerçekleştirdi." dedi.

Polis, zanlının kimliğini veya kesin motivasyonunu henüz açıklamadı ancak olayın hedefli bir saldırı olduğunu belirtti.