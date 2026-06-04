Kapadokya’da tarihi zirve! Türkiye ve Yunanistan’dan kültürel mirası korumada ortak irade: 1055 sikke ülkemize iade edildi

Türkiye ve Yunanistan arasında kültür alanındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandıran Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu Kapadokya'da gerçekleştirildi. Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemize iade edilen 1.055 sikke de iki ülke arasındaki somut iş birliğinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, forum kapsamında Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya gelirken kültürel mirasın korunmasından kaçakçılıkla mücadeleye, uluslararası iş birliklerinden iade süreçlerine kadar birçok başlıkta iki ülkenin ortak iradesine dikkat çekti. Ersoy, Parthenon Heykelleri konusunda Yunanistan'a verilen desteği de yineledi.