Kapadokya’da tarihi zirve! Türkiye ve Yunanistan’dan kültürel mirası korumada ortak irade: 1055 sikke ülkemize iade edildi

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE ORTAK ZEMİN

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin iki ülke açısından stratejik önem taşıdığını dile getiren Ersoy, bu alandaki hukuki altyapıya dikkat çekerek 2013 yılında imzalanan protokol ile UNESCO 1970 Sözleşmesi'ni hatırlattı. Ersoy, Türkiye ile Yunanistan arasında bu kapsamda güçlü bir hukuki zemin bulunduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, "Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele, Türkiye ve Yunanistan'ın somut iş birliği geliştirdiği önemli alanlardan biridir. Bu konuda aramızda güçlü bir hukuki zemin de bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.