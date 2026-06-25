Kapağına bir tane A4 kağıdı sıkıştırın! Buzdolabının bozulmasını önleyen inanılmaz yöntem

Evdeki sıradan bir A4 kağıdının, yaz sıcaklarında yiyeceklerinizi çöpe gitmekten kurtaracak mucizevi bir sır sakladığını biliyor muydunuz? Uzmanlar, dünyayı kavuran bu rekor sıcaklıklarda buzdolabınızın bozulmasını ve yiyeceklerinizin zehre dönüşmesini engellemek için acilen dolap kapağına bir kağıt parçası sıkıştırmanız gerektiği konusunda uyarıyor. Sadece birkaç saniyenizi alacak bu gizli ve etkili yöntem sayesinde, mutfaktaki en büyük kabuslardan birinin önüne geçmek artık tamamen sizin elinizde!