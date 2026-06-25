Kapağına bir tane A4 kağıdı sıkıştırın! Buzdolabının bozulmasını önleyen inanılmaz yöntem

Kapağı her açtığınızda mutfağın o bunaltıcı ve sıcak havası saniyeler içinde dolabın içine hücum eder, bu da kompresörün iç ortamı tekrar soğutabilmek için çok daha uzun süre ve tam kapasiteyle çalışmasına neden olur. Özellikle yıllara meydan okuyan eski bir cihazınız varsa, kapı contalarındaki gözle görülmeyen ufak bir deformasyon, motorun aşırı zorlanmasına, cihazın ömrünün kısalmasına ve en kötüsü de yiyeceklerinizin bozulmasına yol açabilir. İşte tam da bu yüzden, o çok güvendiğimiz beyaz eşyamızın sessiz çığlığına kulak vermemiz gerekiyor.