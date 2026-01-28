Trend Galeri Trend Yaşam KAR GERİ DÖNÜYOR! İstanbul beyaza bürünecek, tarih verildi: Birçok il için sağanak alarmı

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıkların azalması beklenirken, kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Önümüzdeki hafta ise yurdun yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte aralarında İstanbul'un da olduğu bazı şehirlerde kar yağışı etkili olacak. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Megakent için tarih verildi! İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.01.2026 08:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 08:04