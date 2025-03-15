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Kar için yeni tarih verildi! İstanbul ve Ankara buz kesecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarı

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul ve Ankara için yeni tarih verildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul dahil birçok ili esir alan kar yağışı geri dönüyor. Kar yağışı yaz ayı gelmeden soğuk yüzünü bir kez daha gösterecek. Uzmarlara göre hava sıcaklıklarında sert düşüş gerçekleşecek. Meteoroloji'den de soğuk hava dalgasıyla ilgili dikkat çeken uyarılar geldi. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağışı gerçekleşecek mi? Hava sıcaklıkları kaç derece düşecek? Kar yağışı hangi illerde gerçekleşecek? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2025 21:36 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:42
Kar için yeni tarih verildi! İstanbul ve Ankara buz kesecek! Meteoroloji’den peş peşe uyarı

Kar yağışı ile ilgili son dakika açkılaması geldi. İstanbul ve Ankara'da yeniden kar yağışı etkili olacak. Peki İstanbul ve Ankara'da kar yağışı ne zaman gerçekleşecek? İşte cevabı...

Kar için yeni tarih verildi! İstanbul ve Ankara buz kesecek! Meteoroloji’den peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kar için yeni tarih verildi! İstanbul ve Ankara buz kesecek! Meteoroloji’den peş peşe uyarı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kar için yeni tarih verildi! İstanbul ve Ankara buz kesecek! Meteoroloji’den peş peşe uyarı

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kar için yeni tarih verildi! İstanbul ve Ankara buz kesecek! Meteoroloji’den peş peşe uyarı

"PAZAR GÜNÜ PİK DEĞERİNE ULAŞACAK"

Mart ayında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek "Bu durumu biraz iklim değişikliğine bağlıyoruz ama tabii ki iklim değişikliğinin temelinde bu tür sıcaklıkların sıklığının artması, gittikçe rekor değerlerin kırılması var. İklim değişikliği adı altında topluyoruz bunları. Mart ayında sıcaklık değerleri yükselerek İstanbul'da 27- 28 derecelere kadar çıkacak. Biz şu anda Kandilli Rasathanesi'nin Meteoroloji Kulesi'nde bulunuyoruz. Burada 1911 yılından beri düzenli hiç kesintisiz yapılan ölçümler var.