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Kar için yeni tarih verildi! İstanbul ve Ankara buz kesecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarı
Kar için yeni tarih verildi! İstanbul ve Ankara buz kesecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarı
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul ve Ankara için yeni tarih verildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul dahil birçok ili esir alan kar yağışı geri dönüyor. Kar yağışı yaz ayı gelmeden soğuk yüzünü bir kez daha gösterecek. Uzmarlara göre hava sıcaklıklarında sert düşüş gerçekleşecek. Meteoroloji'den de soğuk hava dalgasıyla ilgili dikkat çeken uyarılar geldi. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağışı gerçekleşecek mi? Hava sıcaklıkları kaç derece düşecek? Kar yağışı hangi illerde gerçekleşecek? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:42