Kar için yeni tarih verildi! İstanbul ve Ankara buz kesecek! Meteoroloji’den peş peşe uyarı

"PAZAR GÜNÜ PİK DEĞERİNE ULAŞACAK"

Mart ayında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek "Bu durumu biraz iklim değişikliğine bağlıyoruz ama tabii ki iklim değişikliğinin temelinde bu tür sıcaklıkların sıklığının artması, gittikçe rekor değerlerin kırılması var. İklim değişikliği adı altında topluyoruz bunları. Mart ayında sıcaklık değerleri yükselerek İstanbul'da 27- 28 derecelere kadar çıkacak. Biz şu anda Kandilli Rasathanesi'nin Meteoroloji Kulesi'nde bulunuyoruz. Burada 1911 yılından beri düzenli hiç kesintisiz yapılan ölçümler var.