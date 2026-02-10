Trend Galeri Trend Yaşam Kar, kış, sağanak geri dönüyor! Meteoroloji uyardı: 13 il için sarı kodlu uyarı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu raporuna göre, soğuk hava dalgası yurt genelinde yeniden etkisini artırıyor. Yeni haftayla birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağışlar beklenirken, yetkililer fırtına, şiddetli sağanak ve yoğun kar yağışı konusunda uyarıda bulundu. İstanbul'un da aralarında yer aldığı 13 il için "sarı kod" alarmı verildi. İşte güncel hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:26
METEOROLOJİ UYARDI: 13 İL İÇİN SARI KOD, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etse de yağışlı hava birçok bölgede etkisini artıracak. Bugün itibarıyla 13 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Özellikle iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

SAĞANAK GELİYOR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Tahminlere göre yağışlar ağırlıklı olarak sağanak şeklinde görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirtiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI! BU BÖLGELER DAHA DİKKATLİ OLMALI

Yağışların yerel olarak kuvvetleneceği bölgeler arasında Kıyı Ege, Manisa, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin bulunuyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde şiddetli sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta da kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

SEL VE HEYELAN UYARISI: VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Meteoroloji ve ilgili kurumlar, beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle kar yağışının etkili olacağı illerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR, YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR

Megakent İstanbul'da rüzgarın fırtına seviyesine ulaştığı bildirildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi ve çevresinde etkili olan fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesinin beklendiğini açıkladı. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA YENİDEN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yetkililer, İstanbul'da perşembe gününden itibaren yağışlı havanın yeniden etkili olacağını duyurdu. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

