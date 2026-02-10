Kar, kış, sağanak geri dönüyor! Meteoroloji uyardı: 13 il için sarı kodlu uyarı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu raporuna göre, soğuk hava dalgası yurt genelinde yeniden etkisini artırıyor. Yeni haftayla birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağışlar beklenirken, yetkililer fırtına, şiddetli sağanak ve yoğun kar yağışı konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar ise İstanbul'un da aralarında yer aldığı 13 il için "sarı kod" alarmı verildiği için vatandaşları uyardı. İşte ayrıntılar...