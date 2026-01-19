Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul’da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ OLACAK!

Tahminlere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Tokat, Sivas ve Siirt çevrelerinde de kuvvetli kar yağışı beklenen alanlar arasında yer alıyor.