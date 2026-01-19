Trend Galeri Trend Yaşam Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul'da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu

Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul'da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu

İstanbul'da kış havası etkisini giderek artırıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre soğuk hava dalgası kenti yeniden etkisi altına aldı. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte bazı bölgeler beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il yayımladığı hava durumu raporunda hafta başında kar beklenen şehirleri açıkladı. Beklenen olumsuzluklar nedeniyle 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 19.01.2026 07:18
Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul’da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu

İstanbul için beklenen kar yağışı başladı. Haftalardır süren ılık hava, yerini kuzeyden gelen Arktik soğuklara bıraktı. Meteoroloji uzmanları yurt genelini etkisi altına alan soğuk havalar için uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.Peki İstanbul'da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek?

Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul’da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ OLACAK!

Tahminlere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Tokat, Sivas ve Siirt çevrelerinde de kuvvetli kar yağışı beklenen alanlar arasında yer alıyor.

Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul’da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul’da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN KAR, DON VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul’da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN 9 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın'da kar yağışı ve kuvvetli yağışlara bağlı risklerin etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul’da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu

İŞTE İSTANBUL'DA KARIN EN ETKİLİ OLDUĞU İLÇELER

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle yol kenarları ve kaldırımlar ile araçların üstleri beyaza büründü. Yağış nedeniyle sürücüler özellikle ara yollarda ve sokaklarda yavaş ilerliyor. Avrupa Yakası'nda da Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, Beylikdüzü, Sultangazi ve Esenyurt'ta kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul’da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu