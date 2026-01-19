Kar yağışı etkili oluyor! İstanbul’da kar ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek? İşte hava durumu raporu

İstanbul'da kış havası etkisini giderek artırıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre soğuk hava dalgası kenti yeniden etkisi altına aldı. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte bazı bölgeler beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il yayımladığı hava durumu raporunda hafta başında kar beklenen şehirleri açıkladı. Beklenen olumsuzluklar nedeniyle 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte hava durumu raporu!