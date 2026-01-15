Trend Galeri Trend Yaşam Kar yağışında rekor kırdılar! Dünyanın en karlı 25 ülkesi açıklandı: Sıralamada Türkiye detayı şoke etti!

Kar yağışının dur durak bilmediği o ülkeler belli oldu! Yıllık ortalama yağış miktarlarına göre hazırlanan listede, dünyanın "en karlı" ülkeleri sıralandı. Araştırmacılar tarafından oluşturulan bu listede, Türkiye'nin sıralaması ise tahminleri altüst etti.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 12:42
Dünya genelinde kış mevsiminin en sert geçtiği ve kar yağışının metrelerce yüksekliğe ulaştığı ülkeler; enlem, dağlar ve nem açısından zengin hava akımları baz alınarak sıralandı. Listede Türkiye'nin sıralaması ise görenleri adeta şaşkına çevirdi!

1. Japonya - 11.6 m

2. Kanada - 9.8 m

3. Rusya - 7.8 m

4. Norveç - 7.1 m

5. Finlandiya - 6.6 m

6. İsveç - 6.2 m

7. Amerika Birleşik Devletleri - 5.9 m

8. İsviçre - 5.4 m

9. Avusturya - 5.1 m

10. Fransa - 4.8 m

11. İtalya - 4.3 m

12. Almanya - 3.9 m

13. Çin - 3.5 m

14. Kazakistan - 3.2 m

15. Moğolistan - 2.9 m

16. Arjantin - 2.7 m

17. Şili - 2.5 m

18. Yeni Zelanda - 2.3 m

19. İzlanda - 2.1 m


20. Gürcistan - 1.9 m

21. Türkiye - 1.8 m

22. İran - 1.6 m

23. Afganistan - 1.4 m

24. Nepal - 1.2 m