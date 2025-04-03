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Kar, yağmur ve soğuk havalar geri dönüyor! Meteoroloji kritik tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek
Kar, yağmur ve soğuk havalar geri dönüyor! Meteoroloji kritik tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Geçtiğimiz aylarda kar yağışları birçok ili etkisi altına almıştı. Mart ayının ortasına gelinmesiyle birlikte sıcak havalar etkisini arttırmış bahar havası tüm yurtta etkili olmuştu. Öte yandan Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili önemli ikaz geldi. Kar, yağmur ve soğuk havalar birçok ilde geri dönüyor. Uzmanlar vatandaşlar için dikkat çeken tarihi açıkladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hava durumuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 18:09