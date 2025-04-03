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Kar, yağmur ve soğuk havalar geri dönüyor! Meteoroloji kritik tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Geçtiğimiz aylarda kar yağışları birçok ili etkisi altına almıştı. Mart ayının ortasına gelinmesiyle birlikte sıcak havalar etkisini arttırmış bahar havası tüm yurtta etkili olmuştu. Öte yandan Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili önemli ikaz geldi. Kar, yağmur ve soğuk havalar birçok ilde geri dönüyor. Uzmanlar vatandaşlar için dikkat çeken tarihi açıkladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.04.2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 18:09
Kar, yağmur ve soğuk havalar geri dönüyor! Meteoroloji kritik tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış alarmı yapıldı. Hafta sonu için birçok ili kapsayan uyarılar yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

Kar, yağmur ve soğuk havalar geri dönüyor! Meteoroloji kritik tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar, yağmur ve soğuk havalar geri dönüyor! Meteoroloji kritik tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kar, yağmur ve soğuk havalar geri dönüyor! Meteoroloji kritik tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar, yağmur ve soğuk havalar geri dönüyor! Meteoroloji kritik tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ili etkileyecek

HAFA SONUNA DİKKAT

Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gireceğini bildirdi. Cumartesi günü özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar devam ederken, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzeybatıdan gelen serin hava ile birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanabilir. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.