Karabük'ün saklı köşesinde binlerce yıllık hazine keşfedildi! "Bir odanın içinde..."

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yapılıyor. Çelikbaş, gazetecilere, 2025 için kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında çalışmaları iç kale olarak adlandırdıkları bölgede yoğunlaştırdıklarını söyledi. İç kalenin önünde geniş alanı kapsayan bir odadan oluşan bölümün ortaya çıktığını anlatan Çelikbaş, 'Bu odanın zemininin mozaikle süslendiğini gördük. Daha sonra yapılan çalışmalarda buranın kabul salonu olduğunu tespit ettik. Tabii ki bu kabul salonu aslında Hadrianopolis'teki bir saray kalıntısının bölümünün olduğunu da bize gösterdi.' dedi. Çelikbaş, bu salonun bölge için çok önemli bir buluntu olduğuna değinerek, şöyle devam etti: 'Gerçekten mozaik süslemelerin, literatürde olmayan bazı motiflerin de bulunduğu harika özelliklere ve stile sahip olduğunu belirtebiliriz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz değerlendirmelerde hem stratigrafik hem de mozaiklerin stilistik açıdan milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğunu söyleyebiliriz. Hem Karadeniz bölgesi için hem de Anadolu arkeolojisi için böyle bir saray kalıntısının Hadrianopolis'te tespit edilmiş olması da gerçekten bizleri heyecanlandırdı. Çalışmalarımız bu yıl için tamamlandı. Fakat 2026 yılı içerisinde sarayın diğer bölümlerini de açma çalışmalarına devam edeceğiz.' MOZAİKLERDE TAVUS KUŞU, KURDELE, GEOMETRİK ŞEKİLLER VE İNSAN FİGÜRÜ VAR Mozaiklerde genel olarak geometrik motifleri gördüklerini dile getiren Çelikbaş, mozaikli alanın tam merkezinde ise tavus kuşu sahnesinin yer aldığını kaydetti. Çelikbaş, iki tavus kuşunun resmedildiğini ifade ederek, 'Ortalarındaki su kabından su içerken görülmekte. Mozaiklerde yer yer noksanlar var ama önemli noksanlar değil. Mozaiğin yüzde 80'lik bölümü günümüze sağlam olarak ulaşabilmiş. İlk defa literatürde olmayan desenler de burada ortaya çıktı. Hadrianopolis'teki bu mozaik yelpazesini de yine genişletecek niteliğe, özelliklere sahip mozaikler ilk defa ortaya çıktığını da söyleyebiliriz.' diye konuştu. Mozaiklerde şu ana kadar tespit ettikleri desenlerden de bahseden Çelikbaş, şu bilgileri verdi: 'Dalgalı kurdele motifi var. 8 kollu yıldız merkezde işlenmiş ve bu sekiz kollu yıldızın tam ortasına da antitetik duruşlu tavus kuşları sahnelenmiş. Yine çeşitli geometrik motifler işlenmiş burada. Süleyman düğümleri var panolar içerisinde. Aslında burada gerçekten mozaikler bir halı deseni gibi işlenmiş ve o hala canlılığını, o renkliliğini koruyarak da günümüze ulaşmış. Ziyaretçilerimizi bu mozaikleri görmeye davet ediyoruz. Şu anda mozaiklerimizin geçici üstlerini korumaya da alacağız ama bu yılın sonuna kadar inşallah ziyaretçilerimizin görebileceği bir şekilde de burayı teşhire açacağız.' Çelikbaş, mozaiklerde insan figürü de tespit ettiklerini ama bu figürün büyük bölümünün günümüze noksan ulaştığını bildirerek, 'Figürün mitolojik ya da dini olup olmadığı konusunda net bilgiye sahip değiliz. ' 'Gerçekten çok özel desenler, bu mozaiklerde karşımıza çıkmakta. Anadolu arkeolojisi açısından da çok önem arz ediyor. Anadolu arkeolojisinde görülmemiş motiflerin de ilk defa burada özellikle birinin tespit edildiğini söylememiz doğru olacaktır.' değerlendirmesinde bulundu. Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva da Hadrianopolis'te her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını söyledi. Antik kentteki kazı çalışmalarına destek veren herkese teşekkür eden Cıva, 'Hadrianopolis gerekli desteği alıyor. Ören yeri statüsüne kavuştu. Yeni karşılama merkezi, kafeterya ve restoran yapılıyor. O da yakında açılacak.' dedi. ANADOLU'NUN BİNLERCE YILLIK BİR BAŞKA YÜZÜ: KAYIP LUVİ HALKI! Arkeologlar, yer bilimciler ve veri analistlerinden oluşan uluslararası bir ekip, Geç Tunç Çağı'na tarihlenen tam 483 yerleşim alanını haritalandırarak Anadolu'nun tarihine yeni bir sayfa ekledi. Nature Scientific Data dergisinde yayımlanan çalışma, uzun yıllardır Hititler ile Miken dünyası arasında bir 'boşluk' gibi görülen Batı Anadolu'nun aslında bağımsız ve etkili bir kültüre ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu keşif, yüzyıllardır tartışılan pek çok soruya ışık tutabilecek nitelikte. Bölgede ortaya çıkarılan yerleşimlerin dağılımı, mimari karakteri ve coğrafi tercihlerinin bütünü, tarihçilerin 'Luvi' olarak adlandırdığı halkın güçlü bir siyasal ve kültürel örgütlülüğe sahip olduğunu doğruluyor. KARANLIKTA KALAN BİR HALK: LUVİLER Luvilerin Anadolu'da yaklaşık MÖ 2300'lerde ortaya çıkan yerli bir halk olduğu biliniyor. Hitit metinlerinde adı sıkça geçen bu topluluk, hem Mezopotamya kökenli çivi yazısını hem de kendilerine özgü yerli hiyeroglif sistemi kullanmalarıyla dikkat çekiyor. Buna rağmen, Batı Anadolu'daki yaşamlarına dair bilgiler uzun yıllar parçalı ve belirsiz kalmıştı. Yeni araştırma, 2011 yılından bu yana sürdürülen kapsamlı tarama ve analizlerin bir sonucu olarak bu boşluğu dolduruyor. Uzmanlar, MÖ 2000–1300 arasına tarihlenen yüzlerce yerleşimin dağılımının, bölgede 'Luvi kültür alanı' olarak tanımlanabilecek geniş bir coğrafyanın varlığına işaret ettiğini belirtiyor. Araştırma ekibi, Popular Archaeology'ye verdikleri demeçte, 'Artık Luvi kültürünün yalnızca Hitit ve Miken uygarlıkları arasında sıkışmış bir ara halk değil, Batı Anadolu'nun siyasi ve ekonomik karakterini belirleyen ana aktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz,' açıklamasını yaptı. STRATEJİK YERLEŞİMLER, GÜÇLÜ ORGANİZASYON Keşfedilen 483 yerleşimin coğrafi analizi, Luvilerin son derece bilinçli bir şehir planlaması anlayışına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ekip tarafından yapılan modellemelere göre: Yerleşimler çoğunlukla verimli tarım arazilerinin hemen kıyısında, ancak taşkın riskinden uzak, hafif yükseltilmiş alanlara kurulmuştu. Tepelik bölgelerdeki köyler, doğal geçitleri kontrol edebilecek stratejik noktalarda yer alıyor ve savunma avantajı sağlıyordu. Ortalama 17 kilometrelik mesafelerle düzenlenen yerleşimler, bir günlük yürüyüş rotasına göre organize edilmiş görünüyordu. Kıyıdaki yerleşimlerin doğal limanlarla hizalanmış olması, bölgenin gelişmiş bir denizcilik kültürüne işaret ediyor. TRUVA SAVAŞI VE HİTİT ÇÖKÜŞÜ YENİDEN Mİ YAZILIYOR? Uzmanlar, Luvilerin tarih sahnesindeki rollerinin yeniden değerlendirilmesiyle, uzun süredir gizemini koruyan birçok tarihsel olayın açıklık kazanabileceğini düşünüyor. Özellikle Truva çevresindeki Luvi kültürünün daha iyi anlaşılması, 'Deniz Kavimleri'nin kimliği, Hitit İmparatorluğu'nun çöküş nedenleri ve Homeros'un efsaneleştirdiği Truva Savaşı'nın gerçekliği gibi büyük tarihsel sorular için yeni perspektifler sunuyor. Araştırmacılar, 'Truva ve Batı Anadolu'yu kendi iç dinamikleriyle ele aldığımızda, tarihin en büyük bilmeceleri nihayet anlam kazanmaya başlıyor,' değerlendirmesinde bulunuyor. Bu yeni bulgular, Anadolu'nun tarihinin çok daha zengin, çok daha katmanlı ve şimdiye kadar düşünülenden çok daha yüksek bir kültürel çeşitliliğe sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. BİNLERCE YILLIK TARİHE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ANADOLU'NUN DİĞER HAZİNELERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İşte UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi: APHRODISIAS - Aydın Site, Aphrodisias'ın kendisinden (MÖ 3. yüzyıl Afrodit Tapınağı dahil) ve antik kente zenginlik getiren yakındaki antik mermer ocaklarından oluşur. ANİ ARKEOLOJİK ALANI - Kars Türkiye-Ermenistan sınırına yakın konumlanan ortaçağ kenti Ani, 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni adıyla altın çağını yaşamış, Moğol istilası ve büyük bir depremin ardından 14. yüzyıldan itibaren gerilemiştir. TRUVA ARKEOLOJİK ALANI - Çanakkale Dört bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve Homeros'un İlyada'sı ile Virgil'in Aeneid'i üzerinde kilit bir etkiye sahip olan Truva, 19. yüzyılın sonlarında Heinrich Schliemann tarafından yeniden keşfedildi ve o zamandan beri dünyanın en iyi bilinen arkeolojik sitlerinden biri haline geldi ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ - Malatya Tohma Nehri üzerinde yer alan Arslantepe, MÖ 33. ila 31. yüzyıllara tarihlenen, Erken Tunç Çağı'nın bilinen ilk kılıçlarının bulunduğu antik bir şehirdi. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu - Bursa 14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, yenilikçi şehir planlamasıyla gelecekteki Osmanlı şehirleri için önemli bir referans kaynağı oldu. Yakındaki Cumalıkızık köyü, vakıf sisteminin bir örneği olarak başkentin gelişimine destek sağladı. Safranbolu Şehri - Karabük Kervan ticaretinin bir kavşağı olan Safranbolu, 13. yüzyıldan itibaren gelişti. Mimarisi, tüm Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kentsel gelişim üzerinde büyük bir etki yarattı. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Diyarbakır, Helenistik dönemden günümüze kadar büyük öneme sahip bir şehir olmuştur. Alan, Diyarbakır'ın 5.800 km uzunluğundaki surlarını ve şehre yiyecek ve su sağlayan Hevsel Bahçelerini içerir. Efes - İzmir Antik Yunan kenti Efes, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve günümüzde kalıntıları bulunan Artemis Tapınağı ile ünlenmiştir. MÖ 2. yüzyılda Roma kontrolüne girdikten sonra şehir gelişmiş, Celsus Kütüphanesi gibi anıtsal yapılar bırakmıştır. Meryem Ana Evi ve St. John Bazilikası, 5. yüzyıldan itibaren önemli Hristiyan hac yerleri haline gelmiştir. Göbekli Tepe - Şanlıurfa MÖ 10. ve 9. binyıllar arasındaki Çanak Çömleksiz Neolitik çağa tarihlenen site, muhtemelen avcı-toplayıcılar tarafından ayin amaçlı kullanılmıştır. Gordion - Ankara Gordion, antik Frigya'nın başkentiydi. Bölgede yerleşim, Erken Tunç Çağı'ndan (yaklaşık MÖ 2300) MS 4. yüzyıla kadar ve tekrar MS 13. ve 14. yüzyıllarda kesintisiz olarak devam etmiştir. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın Kaya Siteleri Göreme Vadisi bölgesi, çarpıcı peri bacası kaya oluşumlarıyla ünlüdür. Kapadokya bölgesi ayrıca, kaya oyma yerleşim yerleri, köyler, kiliseler, yer altı şehirleri ve İkonoklazm sonrası Bizans sanatının harika örneklerini içeren bir galeriye sahiptir. (Karma: Kültürel ve Doğal) Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası - Sivas 13. yüzyılın başlarında kurulan Divriği'deki cami-hastane kompleksi, belirgin ve bazen zıt tasarımları harmanlayan, İslami mimarinin eşsiz ve olağanüstü bir örneğidir. Hattuşa: Hitit Başkenti - Çorum İyi korunmuş şehir kapıları, tapınakları, sarayları ve yakındaki Yazılıkaya kaya kutsal alanı ile Hitit İmparatorluğu'nun resmi başkenti, bir zamanların Anadolu ve kuzey Suriye'deki baskın gücünün son kalıntıları arasındadır. Hierapolis Pamukkale Pamukkale'nin doğal sit alanı, taşlaşmış şelaleler, sarkıtlar ve teraslardan oluşan görsel olarak çarpıcı manzarasıyla ünlüdür. MÖ 2. yüzyılın sonunda kurulan yakındaki Hierapolis kasabası, tapınaklar, hamamlar, nekropol ve Erken Hristiyan mimarisi örnekleri dahil olmak üzere çeşitli Greko-Romen yapılarına ev sahipliği yapmaktadır. (Karma: Kültürel ve Doğal) İstanbul'un Tarihi Alanları Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının imparatorluk başkenti olan İstanbul, iki bin yılı aşkın süredir büyük bir siyasi, dini ve kültürel merkez olmuştur. Hipodrom, Ayasofya, Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı gibi şaheserleri içeren silüeti, çağlar boyunca mimarların büyük dehalarına tanıklık etmektedir. Nemrut Dağı - Adıyaman Nemrut Dağı, Kommagene Kralı I. Antiokhos'un (MÖ 69–34) kendi tapınak-mezarlığını, Hellenistik dönemin en iddialı mimari girişimlerinden biri olarak devasa heykeller ve stellerle çevrili olarak inşa ettiği yerdir. Çatalhöyük Neolitik Alanı - Konya Yaklaşık MÖ 7400 ile MÖ 5200 yılları arasında iskan edilmiş olan Çatalhöyük'ün geniş alanı, eşitlikçi kentsel düzeni, çatıdan erişimli konutları, duvar resimleri ve kabartmaları ile proto-kentsel bir yaşam tarzına tanıklık eden, iyi korunmuş birkaç Neolitik yerleşim örneğinden biridir. Bergama ve Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı - İzmir MÖ 3. yüzyılda Hellenistik Attalid hanedanlığının başkenti olarak kurulan Bergama, antik dünyanın en önemli şehirlerinden biriydi. MÖ 133'te Romalılara miras bırakıldıktan sonra şehir daha da gelişmiş, önemli bir tedavi merkezi olarak ün kazanmıştır. Sardis ve Bin Tepe Lidya Tümülüsleri - Manisa Bir tapınak, spor salonu ve kraliyet mezar höyüklerine sahip olan Lidya'nın başkenti. Selimiye Camii ve Külliyesi - Edirne 16. yüzyılda inşa edilen Edirne'deki Selimiye Camii kompleksi, mimar Mimar Sinan tarafından kendi şaheseri olarak kabul edilir ve Osmanlı mimarisinin en yüksek başarısını temsil eder. Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri - Ülke genelinde Site, Anadolu'da 13. yüzyıl sonu ve 14. yüzyıl ortalarına tarihlenen beş ahşap hipostil camiden oluşmaktadır. Xanthos-Letoon - Antalya ve Muğla Site, iki komşu yerleşimden oluşur. Likya uygarlığının merkezi olan Xanthos, bölgedeki diğer şehirler üzerinde önemli mimari etkiler yaratmış, Nereid Anıtı doğrudan Karya'daki Halikarnas Mozolesi'ne ilham vermiştir. Likya'da önemli bir dini merkez olan Letoon, uzun süredir soyu tükenmiş Likya dilinin çözülmesinde anahtar sağlayan Letoon üç dilli yazıtına ev sahipliği yapmaktadır. TÜRKİYE'NİN UNESCO GEÇİCİ LİSTESİNDEKİ ALANLAR (79 ALAN) Aizanoi Antik Kenti - Kütahya İyi korunmuş Roma ve Bizans tapınağı, agora ve tiyatro kalıntılarını içeren antik kent. Akdamar Kilisesi - Van Karmaşık freskleriyle ünlü, 10. yüzyıl Ermeni ada kilisesi. Ankara: Bir Cumhuriyet Modern Başkentinin Planlanması ve İnşası Modern Cumhuriyet ideallerinin sembolü olarak 1920'lerden itibaren planlanan kentsel doku. Alahan Manastırı - Mersin Bir dağ yamacında bulunan 5. yüzyıl kaya oyma Hristiyan manastır kompleksi. Alanya - Antalya Selçuklu kalesi, liman tesisleri ve tarihi kent dokusuyla bir sahil topluluğu oluşturur. Anadolu Selçuklu Medreseleri - Ülke genelinde Ortaçağ İslami mimarisi ve öğrenimini örneklendiren 13.–14. yüzyıl Selçuklu okulları serisi. Anazarbus Antik Kenti - Adana Zafer takı, tiyatro ve savunma duvarları dahil olmak üzere Roma kenti kalıntıları. Likya Uygarlığının Antik Kentleri - Antalya ve Muğla Likya uygarlığına ait kaya oyma mezarlar ve kentsel kalıntılar. Kaunos Antik Kenti - Muğla Agora, tiyatro ve tapınak cephelerine sahip nehir kenarı liman kenti. Kibyra Antik Kenti - Burdur Mozaikleri, stadyumu ve stoa kalıntılarıyla dikkat çeken Roma kasabası. Korykos Antik Kenti - Mersin Bizans'tan Osmanlı dönemine uzanan surlu ada kalesi (Kızkalesi) ve deniz kenarı yerleşimi. Stratonikeia Antik Kenti- Muğla Büyük bir tiyatro, sütunlu caddeler ve anıtsal çeşmelere sahip Helenistik şehir. Assos Arkeolojik Alanı- Çanakkale Ege'ye bakan bir Athena tapınağına sahip antik Yunan yerleşimi. Kültepe–Kaniş Arkeolojik Alanı - Kayseri Çivi yazılı arşivlere ve saray kalıntılarına sahip Neo-Hitit ticaret kolonisi (yaklaşık MÖ 2000). Laodikeia Arkeolojik Alanı - Denizli Hamamlar, stadyum ve Hristiyan kilisesi kalıntılarını içeren Helenistik-Roma şehri. Perge Arkeolojik Alanı - Antalya Sütunlu bir cadde, nymphaeum ve stadyuma sahip Roma eyalet başkenti. Priene Arkeolojik Alanı - Aydın Izgara planlı, etkileyici bir Athena Tapınağı'na sahip Helenistik planlı şehir. Sagalassos Arkeolojik Alanı - Burdur Tiyatro, çeşme ve agoraya sahip dağ zirvesinde Roma-Bizans şehri. Zeugma Arkeolojik Alanı - Gaziantep Zengin renkli mozaik zeminleriyle ünlü Roma şehri. Ayvalık Endüstriyel Peyzajı - Balıkesir 19.–20. yüzyıl zeytinyağı fabrikaları, rıhtımlar ve tarihi evler. Basilica Therma - Yozgat Sıcak ve soğuk odalara sahip iyi korunmuş Roma hamam kompleksi. Justinianus Köprüsü - Sakarya İmparator I. Justinianus tarafından yaptırılan 430 m uzunluğunda geç Roma taş kemer köprüsü. Çanakkale (Dardanelles) ve Gelibolu (Gallipoli) I. Dünya Savaşı Savaş Alanları 1915 Müttefik çıkarmaları ve Osmanlı savunmasının savaş alanları. Eflatun Pınar - Konya Kaya üzerine oyulmuş bir kaynak ve tanrı kabartması içeren Hitit kutsal alanı. Eshab-ı Kehf Külliyesi - Kahramanmaraş 'Yedi Uyurlar' efsanesiyle bağlantılı mağara-kilise, cami ve türbeleri içeren dini kompleks. Güllük Dağı–Termessos Milli Parkı Toros Dağları'nda yüksekte yer alan, iyi korunmuş Pisidya kenti kalıntıları. Hacı Bayram Camii ve Çevresi - Ankara Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesi etrafındaki 15. yüzyıl cami ve tarihi pazar bölgesi. Hacı Bektaş Veli Külliyesi - Nevşehir Bektaşi tarikatının kurucusuna adanmış Sufi tekkesi, türbesi ve ayin salonu. Harran ve Şanlıurfa Harran'ın kümbet evleri ve Urfa'nın binlerce yıla yayılan çok dinli mirası. St. Pierre Kilisesi, Hatay 4. yüzyıla tarihlenen, dünyanın en eski ayakta kalan kaya oyma kiliselerinden biri. Harput Tarihi Şehri - Elazığ Bir tepe üzerinde yer alan, camiler ve geleneksel evlere sahip ortaçağ kale şehri. Mudurnu Tarihi Ahi Kasabası- Bolu İyi korunmuş bir düzende Osmanlı ahi evleri ve 19. yüzyıl belediye binası. Beypazarı Tarihi Kasabası - Ankara Restore edilmiş Osmanlı konakları ve tarihi bir bölgede el sanatları pazarı. Birgi Tarihi Kasabası - İzmir Aydın Beyliği başkentinin 13. yüzyıl camileri, medreseleri ve çarşıları. Kemaliye Tarihi Kasabası - Erzincan Fırat Kanyonu yamaçlarına tutunmuş taş ve ahşap evler. Niğde Tarihi Anıtları Selçuklu camileri, medreseleri ve kale kalıntılarından oluşan bir grup. İzmir Tarihi Liman Kenti Helenistik agora ve Osmanlı sahil yapılarına sahip çok katmanlı liman kenti. İshak Paşa Sarayı - Ağrı Doğu sınırında Osmanlı-Safevi tarzında saray kompleksi. İsmail Fakirullah Türbesi - Siirt Oyma taş işçiliği ile dikkat çeken 17. yüzyıl Sufi türbesi. İvriz Kültürel Peyzajı - Konya Antik su kanallarıyla birlikte bir Hitit kralını tasvir eden kaya kabartması. İznik Yeşil Cami ve tarihi atölyeleri içeren Osmanlı çini yapımının merkezi. Karain Mağarası - Antalya Erken insan kalıntıları ve eserlerinin bulunduğu Paleolitik arkeolojik alan. Karatepe–Aslantaş Arkeolojik Alanı - Osmaniye Neo-Hitit hiyeroglif yazıtları ve duvarları olan tepe üstü kale. Kekova - Antalya Kristal berraklığındaki sularda görülebilen ada ve batık şehir kalıntıları. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti - Samsun Önemli göçmen kuş yaşam alanı ve biyoçeşitli sulak alan kompleksi. Konya – Bir Selçuklu Medeniyeti Başkenti Mevlana Türbesi ve Selçuklu camileri ile dini ve eğitim merkezi. Koramaz Vadisi - Kayseri Ormanlık kanyonu ve endemik florası ile dikkat çeken koruma altındaki ekolojik alan. Tuz Gölü - Ankara Türkiye'nin ikinci büyük gölü; tuz çıkarımı ve su kuşları için önemli bir alan. Midyat ve Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kiliseleri ve Manastırları 4. yüzyıldan 16. yüzyıla tarihlenen kaya oyma kiliseler ve manastırlar koleksiyonu. Mamure Kalesi - Mersin Roma, Bizans ve Haçlı mimarisi katmanlarına sahip kıyı kalesi. Mardin Kültürel Peyzajı Mezopotamya ovalarına bakan, taş evler ve dar sokaklardan oluşan tepe üstü şehir manzarası. Ballıca Mağarası Tabiat Parkı - Tokat Muhteşem sarkıt-dikit oluşumları ve yer altı gölleri olan karstik mağara. Niksar, Danişmentliler Başkenti - Tokat Ortaçağ camii ve Osmanlı köprüsü kalıntılarına sahip Danişmentli kale kasabası. Nuruosmaniye Camii - İstanbul 18. yüzyıl Barok etkili Osmanlı camii ve kompleksi. Hekatomnos Mozolesi ve Kutsal Alanı - Muğla Kutsal bir alan içinde yer alan Karya satrapı Hekatomnus'un mezar anıtı. Beçin Ortaçağ Kenti - Muğla 13. yüzyıldan kalma Germiyanid kalesi, cami ve hamam kalıntıları. Harşena Dağı ve Pontus Kralları Kaya Mezarları - Amasya Pontus kraliyet kaya mezarları ve Osmanlı dönemi evleri mahallesi. Dağlık Frigya - Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya Frig kaya oyma anıtları ve antik yerleşim kalıntıları. Odunpazarı Tarihi Kentsel Sit Alanı - Eskişehir Osmanlı ahşap çerçeveli konakları ve geleneksel el sanatları atölyeleri. Denizli'den Doğubeyazıt'a Uzanan Selçuklu Kervansarayları - Ülke genelinde Selçuklu ticaretini ve yol mimarisini gösteren ortaçağ hanları ağı. St. Nicholas Kilisesi - Antalya Freskleri ve Aziz Nikolaos ile olan ilişkisiyle ünlü Erken Bizans kilisesi. St. Paul's Kilisesi, St. Paul's Kuyusu ve çevresindeki tarihi mahalleler - Mersin Bir kilise, kuyu ve antik sokakları içeren Erken Hristiyan hac kompleksi. Sultan II. Bayezid Külliyesi: Bir Tıbbi Tedavi Merkezi 16. yüzyıl bakım kompleksi olarak işlev gören Osmanlı hastanesi, tıp okulu ve mutfağı. Sümela Manastırı (Meryem Ana Manastırı) - Trabzon Freskli iç mekanlarıyla ünlü, kayaya oyulmuş Ermeni manastırı. Ahi Evran Türbesi - Kırşehir Anadolu Ahi esnaf hareketinin kurucusunun türbesi. Bodrum Kalesi - Muğla Hospitaller Şövalyeleri tarafından inşa edilen 15. yüzyıl haçlı kalesi, şimdi bir müze. Malabadi Köprüsü - Diyarbakır Çarpıcı derecede yüksek bir açıklığa sahip 11. yüzyıl Selçuklu kemer köprüsü. Uzunköprü Köprüsü - Edirne 174 kemerli, zamanının dünyanın en uzun taş köprüsü. Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri - Antalya En iyi korunmuş Roma tiyatrolarından biri ve su kemeri sistemi. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve Osmanlı Kalesi - Bitlis Üzerinde yazıtlı kitabeler bulunan antik Urartu ve Osmanlı mezar taşları. Gaziantep Yeraltı Su Yapıları; Livaslar ve Kasteller - Gaziantep Roma ve ortaçağ döneminden kalma yer altı kanat kanalları ve sarnıçları. Ceneviz Ticaret Yolları Üzerindeki Ticaret ve Savunma Yapıları - Ülke genelinde Ortaçağ ticaret ağlarından kalma Ceneviz kıyı kaleleri ve ikonik Galata Kulesi. Van Kalesi, Höyük ve Eski Van Şehri - Van Urartu'dan Osmanlı dönemine uzanan kale, höyük ve antik kent katmanları. Vespasianus Titus Tüneli - Hatay İmparator Vespasianus döneminde inşa edilen MS 1. yüzyıl Roma su tüneli. Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi - Gaziantep Yarım kalmış taş heykellerin bulunduğu açık hava fırın ve atölye alanı. Yıldız Sarayı Kompleksi - İstanbul Köşkler, bahçeler ve pavyonlara sahip geç Osmanlı imparatorluk sarayı. Yivli Minare Camii - Antalya Yivli minaresiyle öne çıkan 13. yüzyıl Selçuklu camii. Zerzevan Kalesi ve Mithraeum - Diyarbakır Geç Roma askeri karakolu ve yer altı Mithraic tapınağı. Zeynel Abidin Camii Külliyesi ve Mor Yakup Kilisesi - Mardin Erken İslam ve Hristiyan birlikte yaşamını yansıtan 7. yüzyıl cami ve bitişiğindeki Mor Yakup Kilisesi.