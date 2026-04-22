Karadeniz’de 10 Ton Kapış Kapış Gidiyor! Meğer Bu Ot Doğal Bir İlaçmış: Sadece Birkaç Ay Süresi Var...

Kısa süreli hasat dönemiyle doğada bulunabilen "Kaldirik Otu" pazarlarda kapış kapış satılıyor. Meğer bu bitki sadece lezzetiyle değil, akciğerden böbreğe, stresten kemik sağlığına kadar tam bir koruma kalkanı oluşturuyormuş. Karadeniz'in eşsiz lezzeti ve sadece bahar aylarında yetişen bu şifa kaynağı hakkında bilmeniz gerekenler…

Giriş Tarihi: 22.04.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2026 10:42
Mart ayının başından mayıs ayının ortalarına kadar toplanabilen kaldirik otu, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Özellikle zahmetli toplama süreci nedeniyle değerli kabul edilen bu bitki, kısa süreli hasat dönemiyle de öne çıkıyor. Karadeniz'in birçok noktasında yoğun ilgi gören kaldirik otu, hem mutfaklara lezzet katıyor hem de doğal bir şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor.

KALDİRİK OTU NEDİR, NERELERDE YETİŞİR?

Halk arasında hodan, ıspıt, zılbıt gibi isimlerle de anılan kaldirik otu, Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nin nemli, gölgeli orman altlarında ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişir. Düzce, Sinop, Zonguldak ve Giresun gibi şehirlerin yüksek kesimlerinde, ilaçsız ve gübresiz şekilde, tamamen olan bu bitki, 50 ile 1000 metre yükseklikteki yabani alanlardan büyük bir emekle toplanır.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İçerdiği yüksek kalsiyum ve potasyum sayesinde adeta vücudu yeniden inşa eden kaldirik otunun sağlığa katkıları uzmanlar tarafından da dikkat çekiyor:
  • Akciğer ve Boğaz Dostu: Güçlü bir balgam söktürücüdür. Öksürük ve boğaz ağrılarını bıçak gibi keser.
  • Doğal Sakinleştirici: Sinir sistemini düzenleyerek stres, uykusuzluk ve depresyon gibi sorunların hafifletilmesinde rol oynar.
  • Böbrekleri Çalıştırır: İdrar söktürücü özelliğiyle böbrekleri temizler ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı savaşır.
  • Kemik ve Kalp Sağlığı: Kalsiyum içeriğiyle kemik gelişimini destekler, kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olur.
  • Cilt Mucizesi: Tohumundan elde edilen yağı sivilce lekeleri, çatlak ve selülit sorunlarına iyi gelir.
EN LEZZETLİ TÜKETİM ÖNERİLERİ

Tüylü bir yapısı olduğu için kaldirik otunu pişirmeden önce mutlaka sirkeli suda bekletmeli ve çok iyi yıkamalısınız. Sert kısımları yumuşayana kadar tuzlu suda haşladıktan sonra şu yöntemlerle sofranıza taşıyabilirsiniz:
  • Yumurtalı Kavurma (En Meşhur Yöntem): Haşlanmış kaldirikleri soğan ve sarımsak ile kavurun. Üzerine yumurta kırarak sıcak servis yapın.
  • Kaldirik Turşusu: Taze saplarından hazırlanan turşu, kış aylarında tüketmek için harika bir alternatiftir.
  • Kaldirik Sarması: Geniş yapraklarını tıpkı asma yaprağı gibi harçla sararak pişirebilirsiniz.
  • Konserve: Mevsimi kısa sürdüğü için haşlayıp kavanozlara basarak yıl boyu bu şifadan yararlanabilirsiniz.
GÜNLÜK SATIŞ 1 TONU BULUYOR

Düzce'deki köylü pazarlarında tezgahlara inen kaldirik otuna talep patlaması yaşanıyor. Pazarcı esnafı, günlük satışların tezgah başına 100 kilogramı, toplamda ise bir pazarda 1 tonu bulduğunu belirtiyor. Zahmetli toplama sürecine rağmen kilogram fiyatı 80 ile 100 TL arasında değişen bu şifa kaynağı, doğallıktan vazgeçmeyenlerin ilk tercihi oluyor.

İLK KEZ TÜKETECEKLER DİKKAT!

Kaldirik otu her ne kadar şifalı olsa da, özellikle ilk kez deneyecek olan bireylerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Hassas bünyelerde kaşıntı, kızarıklık veya mide rahatsızlığı gibi belirtiler görülebilir. Bu nedenle, tüketmeden önce küçük bir miktar denenmesi ve ciddi bir alerjiniz varsa mutlaka bir uzmana danışılması önerilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör