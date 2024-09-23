Karadut 1. bölüm izle | ATV’nin yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile bu akşam yayında!

Sezona iddialı bir giriş yapan, Tims&B Productions imzalı yeni dizi Karadut 1. bölümü ile bu akşam yayında. İlişkiler ve aile bağlarını konu edinen yapım, Zuhal Erdem'in hikayesi ile izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu (Zuhal Erdem) ve Şükrü Özyıldız (Tayfun Karca) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi için Karadut ilk bölümü ile gündeme geldi. İşte, Karadut 1. bölüm izle ATV ekranında!