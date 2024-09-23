Karadut 1. bölüm izle | ATV'nin yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile bu akşam yayında!
ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi, Pazartesi akşamları ekrana gelecek. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi için Karadut 1. bölüm izle araştırmaları başladı. İşte, ATV'nin yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile bu akşam yayında!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:04