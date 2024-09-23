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Karadut 1. bölüm izle | ATV'nin yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile bu akşam yayında!

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi, Pazartesi akşamları ekrana gelecek. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi için Karadut 1. bölüm izle araştırmaları başladı. İşte, ATV'nin yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile bu akşam yayında!

Giriş Tarihi: 23.09.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:04
Karadut 1. bölüm izle | ATV’nin yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile bu akşam yayında!

Sezona iddialı bir giriş yapan, Tims&B Productions imzalı yeni dizi Karadut 1. bölümü ile bu akşam yayında. İlişkiler ve aile bağlarını konu edinen yapım, Zuhal Erdem'in hikayesi ile izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu (Zuhal Erdem) ve Şükrü Özyıldız (Tayfun Karca) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi için Karadut ilk bölümü ile gündeme geldi. İşte, Karadut 1. bölüm izle ATV ekranında!

Karadut 1. bölüm izle | ATV’nin yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile bu akşam yayında!

ATV'NİN YENİ DİZİSİ KARADUT İLK BÖLÜMÜ İLE BU AKŞAM YAYINDA!

ATV'nin yeni dizisi, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi 20.00'da ekrana geliyor.

Karadut 1. bölüm izle | ATV’nin yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile bu akşam yayında!

KARADUT 1. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarının yeni dizisi Karadut birinci bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla ilk bölümü takip edebilir.

KARADUT İLK BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

Karadut 1. bölüm izle | ATV’nin yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile bu akşam yayında!

KARADUT 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karadut, hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

Karadut 1. bölüm izle | ATV’nin yeni dizisi Karadut ilk bölümü ile bu akşam yayında!

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir.

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