KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR’IN İNTİKAMI KONUSU:Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor?

Dünya sinemasının en sevilen serilerinden Karayip Korsanları, bu akşam televizyon izleyicisiyle yeniden buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, gösterimde olduğu dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve gişede dikkat çeken bir başarı elde etmişti. Yönetmenliğini Joachim Rønning ve Espen Sandberg'in üstlendiği fantastik-macera türündeki film, Kaptan Jack Sparrow'un eski düşmanı Salazar'la olan nefes kesen mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Peki, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor ve seriye nasıl bir katkı sağlıyor?