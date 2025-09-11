Trend Galeri Trend Yaşam KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI KONUSU:Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor?

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI KONUSU:Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor?

Dünya sinemasının en sevilen serilerinden Karayip Korsanları, bu akşam televizyon izleyicisiyle yeniden buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, gösterimde olduğu dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve gişede dikkat çeken bir başarı elde etmişti. Yönetmenliğini Joachim Rønning ve Espen Sandberg'in üstlendiği fantastik-macera türündeki film, Kaptan Jack Sparrow'un eski düşmanı Salazar'la olan nefes kesen mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Peki, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor ve seriye nasıl bir katkı sağlıyor?

Giriş Tarihi: 11.09.2025 18:38
KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR’IN İNTİKAMI KONUSU:Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor?

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, aksiyon ve macera tutkunları için ekranlara geliyor. 2017'de vizyona giren film, Kaptan Jack Sparrow'un Salazar ile mücadelesini sürükleyici bir şekilde beyaz perdeye taşıyor.Peki,Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı konusu ne?

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR’IN İNTİKAMI KONUSU:Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor?

KONUSU

Film, Kaptan Jack Sparrow'un eski düşmanı Kaptan Salazar'ın ibret verici bir şekilde denizden dönmesiyle başlar. Salazar ve hayalet mürettebatı, Jack'i öldürmek ve intikam almak için okyanuslarda dolaşmaktadır. Jack, hayatta kalmak ve Salazar'ın tehdidini savuşturmak için efsanevi Trident of Poseidon (Poseidon'un Üç Dişi) adlı güçlü bir silahı bulmak zorundadır. Bu arayış sırasında Jack, eski dostları ve yeni müttefikleri ile bir araya gelir, gizemli adaları keşfeder ve denizlerde nefes kesen maceralara atılır. Film, aksiyon, mizah ve fantastik unsurları harmanlayarak izleyiciyi sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR’IN İNTİKAMI KONUSU:Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor?

OYUNCU KADROSU

Johnny Depp – Kaptan Jack Sparrow

Javier Bardem – Kaptan Salazar

Brenton Thwaites – Henry Turner

Kaya Scodelario – Carina Smyth

Geoffrey Rush – Kaptan Hector Barbossa

Kevin R. McNally – Joshamee Gibbs

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR’IN İNTİKAMI KONUSU:Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor?
KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR’IN İNTİKAMI KONUSU:Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor?
KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR’IN İNTİKAMI KONUSU:Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor?