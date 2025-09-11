KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR’IN İNTİKAMI KONUSU:Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı ne zaman çekildi, konusu neyi anlatıyor?

KONUSU

Film, Kaptan Jack Sparrow'un eski düşmanı Kaptan Salazar'ın ibret verici bir şekilde denizden dönmesiyle başlar. Salazar ve hayalet mürettebatı, Jack'i öldürmek ve intikam almak için okyanuslarda dolaşmaktadır. Jack, hayatta kalmak ve Salazar'ın tehdidini savuşturmak için efsanevi Trident of Poseidon (Poseidon'un Üç Dişi) adlı güçlü bir silahı bulmak zorundadır. Bu arayış sırasında Jack, eski dostları ve yeni müttefikleri ile bir araya gelir, gizemli adaları keşfeder ve denizlerde nefes kesen maceralara atılır. Film, aksiyon, mizah ve fantastik unsurları harmanlayarak izleyiciyi sürükleyici bir maceraya davet ediyor.