Karpuz seçerken sakın yanılmayın! Sapındaki o detay en tatlısını bulmanızı sağlıyor…

İşte manav tezgahında 'iyi karpuz' arayışına son verecek, sapındaki o kritik detaydan sesine kadar en tatlı karpuzu bulmanızı sağlayacak rehber… SAPINDAKİ O KRİTİK DETAY: KURUMUŞ MU, TAZE Mİ? Karpuzun en tatlı ve olgun olduğunu anlamanın en kestirme yolu sapına bakmaktır. Birçok kişi sapın yeşil ve taze olması gerektiğini düşünse de aslında durum tam tersidir. Kuru sap: Karpuzun sapı kurumuş, kahverengiye dönmüş ve büzüşmüşse bu, karpuzun tarlada tam vaktinde hasat edildiğini ve olgunlaştığını gösterir. Yeşil sap: Eğer sap hala yemyeşil ve canlıysa, karpuz henüz tam olgunlaşmadan, yani şekerini içine çekmeden erken toplanmış demektir. Bu karpuzlar genellikle beklenen tadı vermez. SADECE SAP YETMEZ: DİĞER ALTIN KURALLAR 1. ALTINDAKİ SARI LEKE (TARLA İZİ) Karpuzun toprağa değen kısmında oluşan o meşhur leke, aslında kalite belgesidir. Beyazsa: Henüz olgunlaşmamıştır. Sarı veya Turtncumsu: Güneş altında yeterince beklemiş, bal gibi tatlı bir karpuzdur. 2. 'ARI İZİ' DEDİĞİMİZ ÇATLAKLAR Karpuzun üzerindeki kahverengi, ağ gibi görünen lekeler aslında estetik bir kusur değil; arıların o meyveyi çok kez ziyaret ettiğinin kanıtıdır. Bu izler ne kadar çoksa, karpuz o kadar tatlıdır. 3. SES TESTİNİ DOĞRU YAPIN Karpuzu hafifçe tokatladığınızda duyacağınız sesin 'derinden' gelmesi gerekir. Tiz ses: Henüz içi tam dolmamış. Dolgun ve yankılı ses: İçinin sulu ve yemeye hazır olduğunun işaretidir. 4. BOYUT VE AĞIRLIK DENGESİ Karpuzun büyüklüğünden ziyade ağırlığı önemlidir. Göründüğünden daha ağır olan karpuzlar, su oranı yüksek ve içi dolu olanlardır. Orta boy ama ağır bir karpuz, devasa ama hafif bir karpuza göre her zaman daha lezzetlidir. Karpuz alırken dış görünüşünün pürüzsüz ve simetrik olmasına da dikkat edin. Yamuk yumuk veya darbeli karpuzlar, büyüme aşamasında yeterli su veya güneş alamamış olabilir.