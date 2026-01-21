Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında, hayatını kaybeden 78 kişi için anma programı düzenlendi. Aileler ve vatandaşlar, yangının meydana geldiği saat 03.17'de otelin önünde bir araya geldi. Otelin önündeki alana hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının konulmasının ardından karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı, dilek balonları gökyüzüne uçuruldu.
Giriş Tarihi: 21.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:12