Trend
Galeri
Trend Yaşam
Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı otelin ortağından skandal sözler! Hesabını kapattı
Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı otelin ortağından skandal sözler! Hesabını kapattı
Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı Grand Kartal Otel'in ortaklarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan tepki çeken bir açıklamada geldi. Sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Hacıbekirlioğlu, ''Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz'' dedi. Hacıbekirlioğlu, tepkilerin ardından hesabını kapattı.
Giriş Tarihi: 22.01.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:07