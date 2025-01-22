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Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı otelin ortağından skandal sözler! Hesabını kapattı

Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı Grand Kartal Otel'in ortaklarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan tepki çeken bir açıklamada geldi. Sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Hacıbekirlioğlu, ''Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz'' dedi. Hacıbekirlioğlu, tepkilerin ardından hesabını kapattı.

Giriş Tarihi: 22.01.2025 19:48 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:07
Kartalkaya’daki yangın faciasının yaşandığı otelin ortağından skandal sözler! Hesabını kapattı

Türkiye, Bolu Kartalkaya'dan gelen yangın haberiyle yas dolu bir sabaha uyandı. Grand Kartal Otel'de meydana gelen faciada 79 can yitirildi. Yangının ardından ise oteldeki ihmal zinciri tartışılmaya başlandı.

Kartalkaya’daki yangın faciasının yaşandığı otelin ortağından skandal sözler! Hesabını kapattı

Korkunç olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'den faciaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz.

Kartalkaya’daki yangın faciasının yaşandığı otelin ortağından skandal sözler! Hesabını kapattı

Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel" ifadelerine yer verildi.

Kartalkaya’daki yangın faciasının yaşandığı otelin ortağından skandal sözler! Hesabını kapattı

OTELİN HİSSEDARINDAN AÇIKLAMA: BİZİM DE KAYBETTİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZ VAR

Yeni bir açıklama ise otelin hissedarlarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Hacıbekirlioğlu, "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi.

Kartalkaya’daki yangın faciasının yaşandığı otelin ortağından skandal sözler! Hesabını kapattı

Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun..." dedi.

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