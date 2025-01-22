Kartalkaya’daki yangın faciasının yaşandığı otelin ortağından skandal sözler! Hesabını kapattı

OTELİN HİSSEDARINDAN AÇIKLAMA: BİZİM DE KAYBETTİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZ VAR

Yeni bir açıklama ise otelin hissedarlarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Hacıbekirlioğlu, "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi.