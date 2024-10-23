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İLK ARA! Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler yarıyıl (sömestr) ve yaz tatili haricinde eğitim-öğretim yılı içerisinde birer haftalık ders arası veriyor. Hafta sonları ile birleşen ara tatil tarihleri öğrenci ve öğretmenlerin 9 günlük tatil değerlendirmesine olanak sağlıyor. 2024-2025 MEB programına göre planlar yapılmaya başladı. İlk ortak sınavların hemen ardından ara veriliyor. Peki; kasım ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, o günler!

Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:56
İLK ARA! Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Kasım ara tatili ne zaman sorusunda geri sayım başladı. MEB 1. ortak sınavların ardından verilecek arayı takvimine aldı. Nisan ve kasım aylarında verilen ara tatil tarihleri eğitim yılı takviminde belirtiliyor. Peki; okullar ne zaman tatil olacak? İşte, o tarihler...

İLK ARA! Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

ORTAK SINAVLARIN ARDINDAN İLK ARA VERİLECEK!

1. dönem 1. sınavlar 30 Ekim-8 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlanacak. Öğrenciler kasım ayında verecekleri ilk arayı sınav tarihlerinin tamamlanması ardından alacak.

İşte, MEB tatil tarihleri:

İLK ARA! Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım ve Nisan aylarında iki kez ara tatil veren öğrenciler ilk tatillerini Kasım ayında alacak. İlk 9 günlük ara için geri sayım başladı.

İLK ARA! Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

2024-2025 MEB takvimine göre Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasına gerçekleşecek. İşte, tatil takvimi:

İLK ARA! Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr yani yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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