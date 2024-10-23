İLK ARA! Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler yarıyıl (sömestr) ve yaz tatili haricinde eğitim-öğretim yılı içerisinde birer haftalık ders arası veriyor. Hafta sonları ile birleşen ara tatil tarihleri öğrenci ve öğretmenlerin 9 günlük tatil değerlendirmesine olanak sağlıyor. 2024-2025 MEB programına göre planlar yapılmaya başladı. İlk ortak sınavların hemen ardından ara veriliyor. Peki; kasım ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, o günler!
Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:56