İLK ARA! Kasım ara tatili ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Kasım ara tatili ne zaman sorusunda geri sayım başladı. MEB 1. ortak sınavların ardından verilecek arayı takvimine aldı. Nisan ve kasım aylarında verilen ara tatil tarihleri eğitim yılı takviminde belirtiliyor. Peki; okullar ne zaman tatil olacak? İşte, o tarihler...