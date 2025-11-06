Trend Galeri Trend Yaşam Kastamonu’da kayıp anne ve oğlundan 3 gündür haber yok! Huriye Helvacı ve Osman Helvacı bulundu mu,son durum ne?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 3 gündür kayıp. Anne-oğulun evlerinden 2 Kasım Pazar günü ayrıldığı, bir daha geri dönmedikleri öğrenildi. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, emniyet, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. Bölgede yapılan araştırmalarda, Huriye Helvacı ve oğluna ait olduğu düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri bulundu. Bu gelişme, ekiplerin umutlarını artırdı. Peki, Huriye Helvacı ve Osman Helvacı bulundu mu,arama çalışmalarında son durum ne?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan 3 gündür haber alınamıyor. 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan anne-oğul için emniyet, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu. Bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri umutları yeniden yeşertti. Peki, Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı bulundu mu, arama çalışmalarında son durum ne?

HURİYE HELVACI VE OSMAN HELVACI BULUNDU MU?

Anne ve oğlunun en son görüldüğü öne sürülen Alantepe ve Köseali köyleri çevresinde yürütülen arama çalışmaları, elde edilen yeni kamera kayıtlarıyla daha da önem kazandı.

Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği görülüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM!

Ekipler, özellikle ormanlık ve engebeli bölgelerde yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor. AFAD ekipleri, dronlar (İHA) ile havadan detaylı tarama yaparken, jandarma arama kurtarma köpekleri de olası izleri bulmak için ekiplere destek veriyor.

Helvacı ailesinin kayboluşuna dair gelen tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilirken, özellikle son görüldükleri bölge olan Köseali çevresinde kara arama ekiplerinin yoğun çabası dikkat çekiyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'dan gelecek umutlu bir haberi bekleyen yakınları ve tüm Türkiye, ekiplerin çalışmalarından gelecek son gelişmelere odaklanmış durumda.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kastamonu Bozkurt'ta kayıp anne ve oğul için yürütülen arama çalışmaları, yeni görüntülerle birlikte kritik bir noktaya ulaştı. Ekipler, ortaya çıkan kayıtların doğrulandığı bölgelerde çalışmalarını hızlandırarak Huriye ve Osman Helvacı'ya ulaşmak için zamanla yarışıyor.

