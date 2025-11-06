Trend Galeri Trend Yaşam Kastamonu’da kayıp anne ve oğlundan 3 gündür haber yok! Huriye Helvacı ve Osman Helvacı bulundu mu,son durum ne?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 3 gündür kayıp. Anne-oğulun evlerinden 2 Kasım Pazar günü ayrıldığı, bir daha geri dönmedikleri öğrenildi. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, emniyet, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. Bölgede yapılan araştırmalarda, Huriye Helvacı ve oğluna ait olduğu düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri bulundu. Bu gelişme, ekiplerin umutlarını artırdı. Peki, Huriye Helvacı ve Osman Helvacı bulundu mu,arama çalışmalarında son durum ne?