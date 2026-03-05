Trend Galeri Trend Yaşam Katil Netanyahu’nun kirli emelleri dünyaya yayılıyor: Saldırılar Sri Lanka’ya kadar uzandı!

Gazze soykırımının hesabı sorulmayan Netanyahu'nun kirli siyonist emelleri kanserli hücre gibi dünyaya yayılıyor. Körfez ülkeleri, İran savaşına dahil olmak üzere. Avrupa devletleri uçaklarını Ortadoğu'ya havalandırdı. Saldırılar Sri Lanka'ya kadar uzandı...

Giriş Tarihi: 05.03.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 07:25
Soykırımcı İsrail rejimi, arkasına ABD'yi alarak İran'a karşı 28 Şubat'ta siyonist emellerle başlattığı savaşta yine tüm insani değerleri ve sınırları çiğnemeye başladı. Savaşın beşinci günü geride kalırken İran'ın ve Lübnan'ın dört bir yanı acımasızca hedef oluyor. Hedef gözetmeksizin yapılan saldırılar şehirlerin tam kalbini vuruyor. İran'da ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1045'e yükseldi.

İsrail ve ABD füzeleri şimdiye kadar biri yeni doğum merkezi olmak üzere 9 hastaneyi vurdu. Ayrıca 163 öğrencinin can verdiği kız ilkokulu katliamını yaptılar. Kadın basketbol takımı sahası, Kızıl Haç binası, devlet televizyonu, sivil yerleşimler dahil olmak üzere İran'da her yer siyonistlerin saldırısı altında.

BM "Okullar ve hastanelerin hedef alınmasından endişe duyuyoruz" açıklaması yaptı. Katil İsrail, Lübnan genelinde de 40'tan fazla sivili öldürdü. İsrail dün Beyrut yakınlarındaki köylerde de apartman blokları ve bir oteli vurdu. Lübnan'da 65 bine yakın kişi evlerini terk etti.

KÖRFEZE YAYILDI: Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan İran dün dün de ABD'nin Katar'daki hava üssünü vurdu. S.Arabistan'ın ABD Büyükelçiliği içindeki CIA istasyonu İHA saldırısıyla vuruldu. Dubai'deki ABD konsolosluğuna da İHA ile saldırı oldu, yangın çıktı. Körfez ülkelerinin de İran'a karşı saldırıya geçeceği haberleri yayılmaya başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari, "Tüm kırmızı çizgiler çoktan aşıldı" derken, Suudi Arabistan da İran'a yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı.

AVRUPA YIĞINAK YAPIYOR: Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Fransız Rafale savaş uçaklarının BAE'yi hedef alan İran'a ait İHA'ları etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Charles de Gaulle uçak gemisini Akdeniz'e göndereceklerini açıkladı. Yunan gemileri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ulaştı. Öte yandan Sri Lanka açıklarında bir İran gemisinin ABD tarafından vurulması ateşin ne kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığının da göstergesi oldu.

"500'DEN FAZLA ABD ASKERİ ÖLDÜ"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürüklediğini ifade etti.

Laricani, "Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerini kullandı. İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak" dedi.

DARBE PLANINA KARŞI TEK SES OLDULAR

İSRAİL ve ABD'nin ülke yönetimini parçalamak için giriştiği saldırılara karşı İran halkı dayanışma çatısı altında birleşti. 28 Şubat'taki saldırılardan önce İran genelinde rejim karşıtı gösteriler düzenleniyordu. Ancak ABD ve İsrail'in saldırılarından sonra İranlılar özellikle geceleri sokaklara akarak Tahran yönetimine destek veriyor.

HAMANEY'İN CENAZE TÖRENİ ERTELENDİ

ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da dün başlayacak ve 3 gün sürecek cenaze töreninin ertelendiği bildirildi. Cenaze töreninin tarihine ilişkin daha sonra bilgi verileceği kaydedildi.

ABD'NİN KAYIPLARI ARTIYOR

ABD, İran'a saldırılarının 5'inci gününde yaklaşık 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti. Ölen ABD askeri sayısı 6 olarak açıklandı ancak onlarca ağır yaralı asker var.