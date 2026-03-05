Katil Netanyahu’nun kirli emelleri dünyaya yayılıyor: Saldırılar Sri Lanka’ya kadar uzandı!

İsrail ve ABD füzeleri şimdiye kadar biri yeni doğum merkezi olmak üzere 9 hastaneyi vurdu. Ayrıca 163 öğrencinin can verdiği kız ilkokulu katliamını yaptılar. Kadın basketbol takımı sahası, Kızıl Haç binası, devlet televizyonu, sivil yerleşimler dahil olmak üzere İran'da her yer siyonistlerin saldırısı altında.