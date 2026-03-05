Trend
Katil Netanyahu’nun kirli emelleri dünyaya yayılıyor: Saldırılar Sri Lanka’ya kadar uzandı!
Gazze soykırımının hesabı sorulmayan Netanyahu'nun kirli siyonist emelleri kanserli hücre gibi dünyaya yayılıyor. Körfez ülkeleri, İran savaşına dahil olmak üzere. Avrupa devletleri uçaklarını Ortadoğu'ya havalandırdı. Saldırılar Sri Lanka'ya kadar uzandı...
Giriş Tarihi: 05.03.2026 07:24
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 07:25