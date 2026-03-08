Kaybettikleriniz aslında kurtulduklarınız mı? Şems-i Tebrizî’den konfor alanınızı yerle bir edecek 4 sır!

Şems-i Tebrizî, 13. yüzyılda yaşamış sıra dışı bir derviştir. Ama onu farklı yapan sadece ilmi değildir; insanın kalbine dokunan, hatta bazen kalbini sarsan tavrıdır. Şems-i kitabi bilgi anlatan bir hoca değildir; insanın içindeki uyuyan hakikati uyandıran bir gönül yolcusudur. Onun sözleri bazen insana huzur vermez, çünkü insanın alıştığı düşünce kalıplarını kırar. İşte tam da bu yüzden Mevlânâ ile karşılaşması bir sohbet olarak değil, bir uyanış hikayesi olarak anlatılır. Çünkü Şems'in amacı insanların zihnine yeni bilgiler eklemek değil, onların kalplerinde zaten var olan hakikati hatırlatmaktır.

