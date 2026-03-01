Kaygılarınızla baş edemiyor musunuz? İşte Mevlânâ’nın yüzyıllar öncesinden gelen huzur formülü...

13. yüzyılda Konya'da yaşayan Mevlânâ, benim için bir sufi olmasının yanında, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerini çözmüş bir gönül psikoloğudur. Onu asırlardır diri tutan şey, söylediklerinin zamansız oluşudur. Aşkı anlattı ama ölçüsüz bir duyarlılığa savrulmadı. Teslimiyeti anlattı ama pasifliği öğretmedi. Değişimi anlattı ama köksüzlüğü savunmadı. Onun sözlerinde hem kader bilinci hem sorumluluk hem sabır hem hareket vardır. Bugün kişisel gelişim kitaplarında ve psikoloji araştırmalarında anlatılan birçok ilkenin özünü Mevlânâ'nın cümlelerinde görmek mümkündür. İşte Mevlânâ'nın modern insana dört güçlü öğüdü...