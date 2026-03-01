Trend
Kaygılarınızla baş edemiyor musunuz? İşte Mevlânâ’nın yüzyıllar öncesinden gelen huzur formülü...
Yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan sözleriyle Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, modern insanın bitmeyen kontrol arzusuna, sabırsızlığına ve geçmişe takılı kalma hâline ayna tutuyor Teslimiyetten kalp temizliğine, sabırdan yenilenmeye uzanan dört öğüt; hız çağında yorulan ruhlara sade ama güçlü bir çıkış yolu sunuyor.
Giriş Tarihi: 01.03.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 09:57