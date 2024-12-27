Trend Galeri Trend Yaşam Kayseri’de parkta cinayet! Çocuklarını görmek için gelmişti ama…

Kayseri’de parkta cinayet! Çocuklarını görmek için gelmişti ama…

Niğde'de kaybolan, motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulunan Osman Şükrü Dinçsoy'u (20) arama çalışmaları, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Vali Cahit Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı...

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:02
Kayseri’de parkta cinayet! Çocuklarını görmek için gelmişti ama…

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak'taki parkta meydana geldi. Kameriyede çay içen arkadaşlar Yasin Duran ile B.C. arasında iddiaya göre; çocukları arasındaki husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada B.C., yanındaki bıçakla Duran'ı yaraladı.

Kayseri’de parkta cinayet! Çocuklarını görmek için gelmişti ama…

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri’de parkta cinayet! Çocuklarını görmek için gelmişti ama…

Yasin Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duran'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan B.C. ise polis tarafından yakalandı.

Kayseri’de parkta cinayet! Çocuklarını görmek için gelmişti ama…

Öte yandan, Yasin Duran'ın eşiyle boşandığı, çocuklarını görmek için Balıkesir'den Kayseri'ye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA