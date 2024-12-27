Trend Galeri Trend Yaşam Kayseri’de parkta cinayet! Çocuklarını görmek için gelmişti ama…

Kayseri’de parkta cinayet! Çocuklarını görmek için gelmişti ama…

Niğde'de kaybolan, motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulunan Osman Şükrü Dinçsoy'u (20) arama çalışmaları, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Vali Cahit Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı...