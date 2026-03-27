Kaza mı, infaz mı? Bodrum’daki yat yangınında ‘sabotaj’ alarmı!

Bodrum Yalıkavak'ta 21 Mart sabahı çıkan yangında marinada demirli sekiz motoryat etkilenmiş, uzunlukları 20 ile 30 metre arasında değişen yedi motoryat yanarak batmıştı. Ünlü işadamları Ozan Şer, İbrahim Levent ve Murat Tarman'ın teknelerinin yandığı olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık, bilirkişi heyetinin teknelerdeki teknik aksamalardan sabotaj ihtimaline kadar tüm seçenekleri değerlendirmesini istedi. Bölgede temizlik çalışmaları sürerken batan teknelerin su altından çıkarılması için de teknik çalışma başlatıldı. Ozan Şer, İbrahim Levent ve Murat Tarman gibi tanınmış isimlerin yatlarının bu denli büyük bir felakete karışması, denizcilik sektöründe de güvenlik protokollerinin yeniden tartışılmasına yol açtı. Savcılığın yürüttüğü bu derinlemesine soruşturma, sadece milyon dolarlık maddi kaybın değil, olası bir ihmal ya da kasıt şüphesinin de tüm detaylarıyla aydınlatılmasını hedefliyor. Tüm gözler, bilirkişi raporundan çıkacak ve sır perdesini aralayacak o kritik sonuca çevrilmiş durumda. Bu araştırmanın sonucunda konuya ilişkin olarak tüm soru işaretleri giderilmesi bekleniyor.