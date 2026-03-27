Kaza mı, infaz mı? Bodrum’daki yat yangınında ‘sabotaj’ alarmı!

Bodrum Yalıkavak'ta milyon dolarlık yatlar küle döndü, ünlü isimlerin dev servetleri saniyeler içinde denizin dibini boyladı! Sır perdesi aralanırken ortaya çıkan o korkunç şüphe herkesi şoke etti: Kaza mı, yoksa hain bir sabotaj mı?

Hayrettin ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 27.03.2026 06:07 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 06:12
Kaza mı, infaz mı? Bodrum’daki yat yangınında ‘sabotaj’ alarmı!

Bodrum Yalıkavak'ta 21 Mart sabahı çıkan yangında marinada demirli sekiz motoryat etkilenmiş, uzunlukları 20 ile 30 metre arasında değişen yedi motoryat yanarak batmıştı.

Kaza mı, infaz mı? Bodrum’daki yat yangınında ‘sabotaj’ alarmı!

Ünlü işadamları Ozan Şer, İbrahim Levent ve Murat Tarman'ın teknelerinin yandığı olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.

Kaza mı, infaz mı? Bodrum’daki yat yangınında ‘sabotaj’ alarmı!

Savcılık, bilirkişi heyetinin teknelerdeki teknik aksamalardan sabotaj ihtimaline kadar tüm seçenekleri değerlendirmesini istedi.

Kaza mı, infaz mı? Bodrum’daki yat yangınında ‘sabotaj’ alarmı!

Bölgede temizlik çalışmaları sürerken batan teknelerin su altından çıkarılması için de teknik çalışma başlatıldı.

Kaza mı, infaz mı? Bodrum’daki yat yangınında ‘sabotaj’ alarmı!

Ozan Şer, İbrahim Levent ve Murat Tarman gibi tanınmış isimlerin yatlarının bu denli büyük bir felakete karışması, denizcilik sektöründe de güvenlik protokollerinin yeniden tartışılmasına yol açtı.

Kaza mı, infaz mı? Bodrum’daki yat yangınında ‘sabotaj’ alarmı!

Savcılığın yürüttüğü bu derinlemesine soruşturma, sadece milyon dolarlık maddi kaybın değil, olası bir ihmal ya da kasıt şüphesinin de tüm detaylarıyla aydınlatılmasını hedefliyor.

Kaza mı, infaz mı? Bodrum’daki yat yangınında ‘sabotaj’ alarmı!

Tüm gözler, bilirkişi raporundan çıkacak ve sır perdesini aralayacak o kritik sonuca çevrilmiş durumda.

Kaza mı, infaz mı? Bodrum’daki yat yangınında ‘sabotaj’ alarmı!

Bu araştırmanın sonucunda konuya ilişkin olarak tüm soru işaretleri giderilmesi bekleniyor.