Kedileri diş fırçasıyla tarayınca bakın ne oluyor

Sosyal medyada hızla yayılan bir yöntem, kedi sahiplerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Pek çok kullanıcı, kedilerini diş fırçasıyla taradıklarında hayvanların anında sakinleştiğini ve keyif aldığını paylaştı. Uzmanlara göre bu davranışın arkasında oldukça dokunaklı bir neden yatıyor. Kedi davranış uzmanları, diş fırçasının kıllarının anne kedinin diline benzediğini belirtiyor. Yavru kediler, doğdukları ilk günlerden itibaren annelerinin diliyle temizlenirken güven ve rahatlama hissi yaşıyor. Bu nedenle diş fırçasıyla yapılan nazik taramanın, kedilerde aynı güven duygusunu yeniden tetiklediği ifade ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, diş fırçasıyla taranan kedilerin gözlerini kapatıp gevşediği, hatta bazı kedilerin duygulanmış gibi göründüğü dikkat çekti. Bu görüntüler hayvanseverler arasında büyük ilgi gördü. Ancak uzmanlar bu yöntemin her kedi için aynı etkiyi göstermeyebileceği konusunda uyarıyor. Bazı davranış uzmanlarına göre kedilerin keyif almasının nedeni yalnızca diş fırçası değil, aynı zamanda dokunulan bölgeler olabilir. Kedilerin baş, yanak ve boyun gibi koku bezlerinin bulunduğu alanlara dokunulmasından hoşlandığı belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca kedilerin vücut dilinin dikkatle gözlemlenmesi gerektiğini vurguluyor. Tıslama, kulakların geriye yatması, göz bebeklerinin büyümesi, tüylerin kabarması veya geri çekilme gibi davranışlar kedinin rahatsız olduğunu gösterebilir. Diş fırçası yöntemi mucize bir çözüm olmasa da uzmanlara göre bu trend, kedilerin sevgi ve güven duygusunu nasıl algıladığını anlamak açısından önemli bir farkındalık oluşturdu.