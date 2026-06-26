Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

Çoğu kedisever, tüylü dostunu okşamanın aradaki bağı güçlendirmenin en garanti yolu olduğunu düşünür. Ancak BBC tarafından yayınlanan ve uzman görüşlerinin yer aldığı haberler, bu ezberleri tamamen bozdu. Bilim insanlarına göre, kedilerin büyük bir kısmı aslında bizim onları sevme şeklimizden nefret ediyor, sadece mamalar ve ödüller hatırına bu duruma "katlanıyor". Böylece bir kedinin dilinden anlamak, onunla gerçek bir bağ kurmak için gerekli yöntemler ön plana çıktı.