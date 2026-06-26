Trend Galeri Trend Yaşam Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

Evcil dostunuzu severken aslında onu çileden çıkarıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Uzmanlar, kedilerin bazı hassas noktalarına dokunulmasından nefret ettiğini açıkladı. Üstelik kediler hakkındaki şaşırtıcı gerçekler bununla da sınırlı değil; ayrılık kaygısından fırtına tahmin etme yeteneklerine, kutu sevdalarından kedilerle dost olmanızı sağlayacak taktiğine kadar bilimsel olarak kanıtlanmış 8 inanılmaz gerçek gün yüzüne çıktı. İşte kedileri gerçekten mutlu etmenin bilimsel kuralları ve onların gizemli dünyasının tüm detayları...

Giriş Tarihi: 26.06.2026 22:00 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 22:15
Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

Çoğu kedisever, tüylü dostunu okşamanın aradaki bağı güçlendirmenin en garanti yolu olduğunu düşünür. Ancak BBC tarafından yayınlanan ve uzman görüşlerinin yer aldığı haberler, bu ezberleri tamamen bozdu. Bilim insanlarına göre, kedilerin büyük bir kısmı aslında bizim onları sevme şeklimizden nefret ediyor, sadece mamalar ve ödüller hatırına bu duruma "katlanıyor". Böylece bir kedinin dilinden anlamak, onunla gerçek bir bağ kurmak için gerekli yöntemler ön plana çıktı.

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

KEDİLERİ DOĞRU SEVME SANATI

Uzmanlar tarafından araştırılan ve kedilerle iletişimin oluşmasını sağlayan altın kurallar şunlardır:

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

KEDİNİZE SEÇİM VE KONTROL HAKKI TANIYIN

Elinizi nazikçe uzatın, size yaklaşmasına izin verin. Eğer sürtünmüyorsa onu zorla sevmeyin. Sevmeye başladıktan sonra her 3-5 saniyede bir durup "onay" alın; devam etmenizi istiyorsa zaten elinize tekrar sürtünecektir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

VÜCUT DİLİNE DİKKAT EDİN

Eğer kuyruğunu hızlıca sallıyor veya yere yakın tutuyorsa, kulaklarını geriye doğru yatırmışsa, kafasını aniden elinize çeviriyorsa, burnunu yalıyor veya tüyleri ürperiyorsa bu durum negatif bir uyarıdır ve sevilmekten sıkıldığını gösterir. (Dik dik duran bir kuyruk ise pozitif uyarılmadır).

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

DOKUNDUĞUNUZ YERE DİKKAT EDİN

Dostlarımız en çok çene altı, yanaklar ve kulak diplerinden sevilmeyi tercih eder. Çünkü buralarda kendi kokularını yaymalarını sağlayan salgı bezleri bulunur. Kuyruk sokumu ve göbek bölgesinden ise kesinlikle uzak durun; buradaki organlar savunmasız olduğu için dokunulmayı bir tehdit olarak algılarlar.

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

BİLİMİN GÖZÜNDEN KEDİLER HAKKINDA 8 ÇARPICI GERÇEK

BBC tarafından yayınlanan ve uzman görüşlerinin yer aldığı haberler, kedilerin gizemli dünyasına dair şu şaşırtıcı verileri sunuyor:

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

1. YAVAŞ GÖZ KIRPMA (KEDİ GÜLÜMSEMESİ)

Bir kediyle bağ kurmanın ve dost olmanın en etkili yolu, gözlerinizi tıpkı rahat bir gülümsemedeki gibi kısarak ona yavaşça göz kırpmaktır. Bilim insanları bunun bir "kedi gülümsemesi" olduğunu ve kedilerin de buna aynı şekilde karşılık vererek insanlara daha kolay yaklaştığını kanıtladı.

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

2. AYRILIK KAYGISI

Kedilerin tamamen bağımsız canlılar olduğu efsanesi gerçeği yansıtmıyor. Araştırmaya katılan kedilerin %13.5'inde, sahiplerinden ayrı kaldıklarında yıkıcı davranışlar, aşırı miyavlama, çevreye zarar verme, depresyon ve tuvalet kabı dışına idrar yapma gibi ciddi ayrılık kaygısı belirtileri gözlemlendi.

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

3. Kediniz Sizi Gerçekten Seviyor

Kediler insanları sadece birer "konserve açacağı" olarak görmüyor. Yapanan kimyasal ve biyolojik analizler, kedilerin sahipleri tarafından okşandıklarında beyinlerinde tıpkı insanların sevdikleriyle birlikteyken salgıladığı "aşk ve bağlılık" hormonlarının salgılandığını ortaya koydu.

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

4. FIRTINAYI ÖNCEDEN TAHMİN EDEBİLİRLER

Kedilerin gelişmiş duyuları, yaklaşan bir fırtınayı bizden saatler önce hissetmelerini sağlar. İç kulakları sayesinde atmosferik basınç düşüşlerini anında algılarlar. Ayrıca uzaktaki gök gürültüsünü duyabilir, yaklaşan yağmurun ve yıldırımların havada yarattığı ozon gazının o metalik kokusunu erkenden alabilirler.

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

5. KUTULARI SICAKLIK İÇİN SEVİYORLAR

Kediler yalnız canlılar oldukları için kendilerini güvende hissettirecek dar alan sığınaklarını (kutuları) severler. Ancak bir diğer neden de sıcaklıktır. Kediler, insanlara kıyasla yaklaşık 14°C daha sıcak ortamları konforlu bulur; evdeki soğuk zeminden kaçmak için buldukları ilk boş ayakkabı kutusuna kıvrılırlar.

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

6. YEREL YABAN HAYATA ETKİLERİ TAHMİN EDİLENDEN BÜYÜK

Ev kedileri, sahipleri tarafından düzenli beslenseler bile doğal ortamdaki vahşi yırtıcılara kıyasla bulundukları bölgede 2 ila 10 kat daha fazla küçük memeli ve kuş avlıyor. Bu yoğun avlanma trafiği genellikle kedinin evinin etrafındaki 100 metrelik bir yarıçapta (komşu bahçelerde) gerçekleşiyor.

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

7. KEDİLER VEGAN BESLENEMEZ

Kediler biyolojik olarak zorunlu etçildir. Vücutlarının kendi kendine üretemediği ve eksikliğinde körlük ile kalp yetmezliğine yol açan "taurin" amino asidini sadece gerçek etten alabilirler. Sentetik taurin içeren vegan mamaların emilim oranları her kedide farklı olduğundan, vegan bir diyet kedi sağlığı için ölümcül riskler taşır.

Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...

8. BIYIKLARI ONLARI KUSURSUZ BİRER AVCI YAPIYOR

Kedilerin sadece yüzlerinde değil; gözlerinin üzerinde, çenelerinde ve ön patilerinin arkasında da özel bıyıklar (vibrissae) bulunur. Derin sinir köklerine bağlı bu kalın kıllar; hava akımını, mesafeyi, yönü ve hatta avın dokusunu karanlıkta bile milimetrik olarak ölçen birer biyolojik navigasyon sistemidir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör