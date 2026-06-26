Kedileri yıllarca yanlış sevmişiz! Uzmanlar uyardı: Meğer o bölgesine dokununca...
Evcil dostunuzu severken aslında onu çileden çıkarıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Uzmanlar, kedilerin bazı hassas noktalarına dokunulmasından nefret ettiğini açıkladı. Üstelik kediler hakkındaki şaşırtıcı gerçekler bununla da sınırlı değil; ayrılık kaygısından fırtına tahmin etme yeteneklerine, kutu sevdalarından kedilerle dost olmanızı sağlayacak taktiğine kadar bilimsel olarak kanıtlanmış 8 inanılmaz gerçek gün yüzüne çıktı. İşte kedileri gerçekten mutlu etmenin bilimsel kuralları ve onların gizemli dünyasının tüm detayları...
Giriş Tarihi: 26.06.2026 22:00
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 22:15