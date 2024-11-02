Kedilerin bizimle konuştuğunu biliyor muydunuz? Meğer her hareketin bir anlamı varmış...
Kediler ve insanlar arasında binlerce yıllık bir ilişki olmasına rağmen hala tam olarak doğru anlayıp anlamadığımıza emin değiliz. Bilim insanları ise bu durumla ilgili yepyeni bilgiler elde etti. Kediler, yalnızlığı seven ve kendi başlarına buyruk hayvanlar olarak bilinse de, insanlarla iletişim kurmak için neredeyse 300 farklı yüz şekli kullanıyor.
Giriş Tarihi: 02.11.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:47