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Kedilerin bizimle konuştuğunu biliyor muydunuz? Meğer her hareketin bir anlamı varmış...

Kediler ve insanlar arasında binlerce yıllık bir ilişki olmasına rağmen hala tam olarak doğru anlayıp anlamadığımıza emin değiliz. Bilim insanları ise bu durumla ilgili yepyeni bilgiler elde etti. Kediler, yalnızlığı seven ve kendi başlarına buyruk hayvanlar olarak bilinse de, insanlarla iletişim kurmak için neredeyse 300 farklı yüz şekli kullanıyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:47
Kedilerin bizimle konuştuğunu biliyor muydunuz? Meğer her hareketin bir anlamı varmış...

Bilim adamları, biraz daha dikkatli olunca kedinizin gerçekten ne dediğini anlayabileceğinizi söylüyor. Araştırma, 10 ay boyunca 53 evcil kediyi inceledi ve şaşırtıcı sonuçlar aldı.

Kedilerin bizimle konuştuğunu biliyor muydunuz? Meğer her hareketin bir anlamı varmış...

Yaptıkları araştırmalar sırasında 186 farklı yüz ifadesini kaydettiler. Ardından bu çoğu şaşırtıcı olan yüz ifadesinin arkadaşça olduğunu fark ettiler.

Kedilerin bizimle konuştuğunu biliyor muydunuz? Meğer her hareketin bir anlamı varmış...

Örneğin, kedinizin yarı kapalı, sakin bir yüz ifadesi, onun güvende olduğu ve sevildiğini hissettiği anlamına gelir.

Kedilerin bizimle konuştuğunu biliyor muydunuz? Meğer her hareketin bir anlamı varmış...

Bu şekilde davrandığında, kendisiyle çok daha güçlü bir bağ kurabilir ve onunla sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Kedilerin bizimle konuştuğunu biliyor muydunuz? Meğer her hareketin bir anlamı varmış...

Öte yandan, kediniz size gözlerini kıstıysa ve kulaklarını geriye doğru eğdiyse, size öfkeli olduğunu gösterebilir. Bu nedenle bu anlarda istemediği bir şeyi yapıp yapmadığınıza dikkat etmekte fayda var.

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