Kedilerin iletişimi sahibinin cinsiyetine göre değişiklik gösteriyor! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız...
Türkiye'de, 31 kedi üzerinde sahiplerini karşılama esnasında sergiledikleri davranışların incelendiği çalışma yapıldı. Uzmanlar tarafından yapılan araştırma sonucunda kedilerin çıkardıkları seslerin, sahiplerinin cinsiyetine bağlı olarak değişiklik gösterdiği belirlendi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.12.2025 13:13