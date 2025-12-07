Kedilerin iletişimi sahibinin cinsiyetine göre değişiklik gösteriyor! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız...

Kerman, çalışmanın ardından ortaya çıkan sonuca dair, şöyle konuştu:

"Erkek kedi sahipleri, kadın kedi sahipleriyle kıyaslandığında, kedinin ihtiyaçlarını fark etmekte biraz güçlük yaşıyor olabilirler. Tabii ki bu 'erkekler kadınları dinlemiyor' anlamına gelmiyor ya da 'erkekler kadınlarla nasıl iletişim kuramıyorlarsa kedilerle de aynı şekilde iletişim kuramıyor' anlamına da gelmiyor ama biraz dürtmeye ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor diyebiliriz. En azından bizim hipotezimiz bu yönde. Bunun tüm dünya erkekleri veya kedi sahibi erkeklerle ilgili olup olmadığını şu anda söyleyebilmemiz pek mümkün değil çünkü bu tamamen kültürel bir şey de olabilir."