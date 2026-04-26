Kediniz meğer bu yüzden sizinle birlikte uyuyormuş!

Kedilerin günün yaklaşık 12 ila 16 saatini uykuda geçirdiği düşünülürse, bu süreyi nerede geçirecekleri onlar için hayati bir karardır. Koltuk tepelerinden ayakkabı kutularına kadar her yeri yatak belleyebilen bu gizemli canlıların en favori mekanı ise genellikle sahiplerinin yatağıdır. Gecenin bir yarısı ayak ucunuzda ya da tam göğsünüzün üzerinde biten minik dostunuzun bu tercihi, sadece rahatlık arayışından değil, evrimin derinliklerinden gelen ilginç içgüdülerden kaynaklanıyor. Uzmanların "sevgi"den çok daha fazlasına işaret ettiği o şaşırtıcı nedenler gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 16:31