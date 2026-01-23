Kendi kafasından büyük tümörle mücadele etti! 15 yaşındaki kedi Finçır hayata bakın nasıl tutundu: "Sevgi kazandı"

"Hastamız bize geldiğinde yürüme sorunu ve denge kaybı yaşıyordu. 15 yaşında olması sebebiyle iki operasyonun aynı anda yapılması büyük risk teşkil edecekti. Bu nedenle önce kulaktaki enfeksiyonu temizledik. İyileşme sağlandıktan sonra kurduğumuz ekiple birlikte yaklaşık 3 saat süren beyin operasyonunu gerçekleştirdik. Kitlenin beyne yaptığı baskıyı ortadan kaldırdık."