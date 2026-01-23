Trend
Kendi kafasından büyük tümörle mücadele etti! 15 yaşındaki kedi Finçır hayata bakın nasıl tutundu: "Sevgi kazandı"
Balıkesir'de veteriner tıbbında ender görülen bir vaka yaşandı. Beyninde bulunan kafatası büyüklüğündeki tümör nedeniyle yürüme yetisini kaybeden 15 yaşındaki kedi Finçır, 3 saat süren zorlu operasyonla hayata tutunmayı bakın nasıl başardı...
Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:03