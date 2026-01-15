Trend Galeri Trend Yaşam 'Kendimi bu kadar saldığıma inanamıyorum' dedi 5 haftada 11 kilo verdi! Paddy McGuinness zayıflama sırrını paylaştı: “Düzenli olarak…”

'Kendimi bu kadar saldığıma inanamıyorum' dedi 5 haftada 11 kilo verdi! Paddy McGuinness zayıflama sırrını paylaştı: “Düzenli olarak…”

52 yaşındaki sunucu Paddy McGuinness, "75 Hard" fitness meydan okumasını tamamlayarak geçirdiği inanılmaz değişimi paylaştı. Ünlü ismin sosyal medyada yayınladığı önce-sonra fotoğrafları ve fit görünümü görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 08:34 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 09:25
Ünlü televizyon sunucusu Paddy McGuinness, kısa sürede verdiği kilolar ve belirginleşen vücut kaslarıyla gündeme geldi. Yalnızca 5 haftada 11 kilo veren McGuinnes, ulaştığı bu başarının ardındaki o sırrı açıkladı.

52 yaşındaki McGuinness, tam olarak 75 gün süren "75 Hard" isimli fitness meydan okuması sonrasında yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından yaptığı önce-sonra fotoğraflarıyla takipçilerine sundu.

Bir dönem kek ve bisküvi gibi şekerli atıştırmalıklara fazla düşkün olduğunu itiraf eden McGuinness, bu alışkanlıkların onu hem bedenen hem de zihnen olumsuz etkilediğini dile getirdi.

75 günlük diyetini öncesi ve sonrası olarak iki fotoğraf ile Instagram hesabından paylaşan ünlü sunucu, sıkı bir diyet programı ve yoğun spor ile 75 günün sonunda ulaştığı fit fiziği ile dikkatleri üzerine çekti.

Yaptığı paylaşımında samimi açıklamalarda bulunan Paddy McGuinness, "Kendimi bu kadar salmış olmama inanamıyorum. Bu "önce" fotoğrafı, neredeyse iki ay boyunca yaptığım aşırı yeme, kek ve bisküvilerin sonucuydu. Bunun vücudumda ve daha da önemlisi zihnimde yarattığı etki inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, 75 günlük bu meydan okumayı yapmaktan büyük keyif aldığını vurgularken, yeni bir meydan okuma arayışında olduğunu da belirtti.

2019 yılında ABD'li yazar ve podcast yayıncısı Andy Frisella tarafından oluşturulan "75 Hard"programı, 75 gün boyunca günde iki kez 45 dakikalık egzersiz yapılmasını ve bol miktarda su tüketilmesini içeriyor.

Programın, kısa sürede hem fiziksel hem de zihinsel dönüşüm sağladığı da belirtiliyor.

"75 HARD" DİYETİNİN KURALLARI NELER?

75 günlük bu zorlu meydan okumayı tamamlamanız için uymanız gereken 5 temel kural bulunuyor. Bu kurallar da tamamlamaya çalışan kişiden çok fazla emek ve irade gücü istiyor.

Hiçbir kaçamak veya ödüle izin verilmeyen bu diyeti iki buçuk ay boyunca sürdürmeniz gerekiyor.

KURALLAR

1. 75 gün boyunca kaçamak öğünlerden, şekerli yiyeceklerden ve asitli içeceklerden uzak durarak beslenme planına sadık kalın.

2. Günde en az 45 dakika süren iki adet antrenman yapın. Bunlardan birinin açık havada olmasına özen gösterin.

3. Kilonuzu baz alarak günde en az 2 litre olacak şekilde su tüketmeye dikkat edin.

4. Her gün kurgusallıktan uzak, eğitici kitaplar okuyun.