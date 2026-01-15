Trend
'Kendimi bu kadar saldığıma inanamıyorum' dedi 5 haftada 11 kilo verdi! Paddy McGuinness zayıflama sırrını paylaştı: “Düzenli olarak…”
52 yaşındaki sunucu Paddy McGuinness, "75 Hard" fitness meydan okumasını tamamlayarak geçirdiği inanılmaz değişimi paylaştı. Ünlü ismin sosyal medyada yayınladığı önce-sonra fotoğrafları ve fit görünümü görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 08:34
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 09:25