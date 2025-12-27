Trend
Kendisine organ bağışlamayı reddeden karısına terk davası açtı! Mahkemenin o kararı şoke etti…
Güney Kore'de yaşanan olayda, bir koca, hayatını kurtarmak için gereken karaciğer naklini reddeden eşine karşı şok edici bir dava açtı. Ölümcül hastalığı olan adam, karısının organ bağışını reddetmesini "kötü niyetli terk" olarak nitelendirerek mahkemeye başvurdu. Üç yıllık evli olan ve iki çocukları bulunan çiftin arasındaki bu dramatik anlaşmazlık, evlilik yeminleri ile bedensel bütünlük hakkı arasındaki sınırları tartışmaya açtı. Mahkemenin vereceği karar merakla beklenirken, olay ülkede büyük yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:23