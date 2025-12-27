Kendisine organ bağışlamayı reddeden karısına terk davası açtı! Mahkemenin o kararı şoke etti…

BİRBİRLERİYLE YÜZLEŞTİLER!

Kocasıyla yüzleşen kadın, sonunda sözde fobisinin aslında ameliyat sırasında yaşanabilecek komplikasyonlardan ve çocuklarının bir de annesiz kalmalarına karşı duyduğu derin bir korku olduğunu itiraf etti. Bu açıklama, eşini yatıştırmaya yetmedi ve kocası genç kadına karşı "kötü niyetli terk etme" ve evlilik görevlerini ihmal etme suçlamasıyla dava açtı. Bu olay Güney Kore'de büyük yankı uyandırdı ve sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli bir tartışmaya yol açtı.