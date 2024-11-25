Trend
Galeri
Trend Yaşam
Keratin bakımına eşit olan doğal karışım! Yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı eklendiğinde…
Keratin bakımına eşit olan doğal karışım! Yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı eklendiğinde…
Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte saçlarda kuruluk meydana geliyor. Bu durumun önüne geçmek için ise çeşitli bakım maskeleri yapıyor ancak, etkili sonucu alamıyor olabilirsiniz. Sizler için derlemiş olduğumuz doğal maske tarifleri sayesinde kuru saçları anında nemlendirebilirsiniz. Peki, nasıl? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:59