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Keratin bakımına eşit olan doğal karışım! Yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı eklendiğinde…

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte saçlarda kuruluk meydana geliyor. Bu durumun önüne geçmek için ise çeşitli bakım maskeleri yapıyor ancak, etkili sonucu alamıyor olabilirsiniz. Sizler için derlemiş olduğumuz doğal maske tarifleri sayesinde kuru saçları anında nemlendirebilirsiniz. Peki, nasıl? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:59
Keratin bakımına eşit olan doğal karışım! Yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı eklendiğinde…

Genel sağlığa faydaları saymakla bitmeyen yoğurt, saçlarınızın çok daha sağlıklı görünmesi için de yardımcı olacaktır. Yoğurt ile yapacağınız maske tarifleri sayesinde, saç dipleriniz nemlenecek ve yoğurdun içeriğindeki vitaminler sayesinde güçlenecektir. İşte yoğurt ile yapabileceğiniz bazı maske tarifler…

Keratin bakımına eşit olan doğal karışım! Yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı eklendiğinde…

NOT: Hassas ve alerjik cilt tipine sahipseniz kullanım öncesi bir uzmana danışmanız önerilir.

Keratin bakımına eşit olan doğal karışım! Yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı eklendiğinde…

YOĞURT VE BAL

Kuru saçların önüne geçmek ve ipeksi bir yumuşaklık elde etmek istiyorsanız bu maske tarifi tam da size göre.

Keratin bakımına eşit olan doğal karışım! Yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı eklendiğinde…

Malzemeler:

  • Yarım kase yoğurt
  • Bir yemek kaşığı bal
  • Birkaç damla limon suyu
Keratin bakımına eşit olan doğal karışım! Yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı eklendiğinde…

Bir kase yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı limon ve birkaç damla limon suyu ekleyin.

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