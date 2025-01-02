Trend
Galeri
Trend Yaşam
Kerem'in ölümünde sır perdesi aralandı: Gerçek 6 yıl sonra ortaya çıktı! "Çocuğum yanlış bir şey gördü"
Kerem'in ölümünde sır perdesi aralandı: Gerçek 6 yıl sonra ortaya çıktı! "Çocuğum yanlış bir şey gördü"
Yalova'da 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın sınıf arkadaşı F.B. (12) tarafından kaza sonucu vurularak öldürülmesiyle ilgili 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken cinayet şüphesiyle yapılan suç duyurusu sonuç verdi. Savcılık tarafından olayın 6 yıl sonrasında yeniden hazırlanan iddianamede, F.B.'nin annesi Serpil B.'nin "kasten öldürme" suçundan hapsi istendi. İddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:31