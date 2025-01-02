Kerem'in ölümünde sır perdesi aralandı: Gerçek 6 yıl sonra ortaya çıktı! "Çocuğum yanlış bir şey gördü"

İFADELER F.B.'NİN GERÇEK İRADESİNİ YANSITMIYOR

İddianamede ayrıca F.B.'nin neredeyse tüm ifadelerinde tüfeği olay öncesinde hiç kullanmadığını ısrarlı şekilde söylediği ancak son ifadesinde tüfeğin çalışma prensibi ile alakalı detaylı bilgiler verdiğine vurgu yapıldı. Savcı ayrıca tüfeğin bulunduğu konumu "odunluğun yanında alçak bir yer" olarak tanımladığı, sırf bu iki husustan ve bahse konu ifadenin yönlendirilmiş ve F.B.'nin gerçek iradesini yansıtmayan bir ifade olduğunun anlaşıldığına dikkati çekildi. Dosya arasında mevcut kriminal raporlar ve kolluk tarafından yapılan canlandırma atışı neticesi düzenlenen rapora göre de, 12 yaşındaki F.B.'nin tüfeği kurarak atışa hazır hale getirmesi ve atış yaptıktan sonra tüfeği boşaltması eyleminin zor bir şekilde gerçekleştireceği hususunun yer aldığı anlatıldı.



