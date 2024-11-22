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"Keskin sirke küpüne zarar" sözü bilimsel olarak ispatlandı! Bakın öfke sizi nasıl yerle bir ediyor!

Öfkenizi dışa vurmanın bu duyguyu yatıştıracağına inanıyor musunuz? Ohio Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir meta-analiz, bu yaygın inanışın yanıltıcı olabileceğini ortaya koydu. İşte öfkenin etkisine dair ilginç sonuçlar...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:15
Keskin sirke küpüne zarar sözü bilimsel olarak ispatlandı! Bakın öfke sizi nasıl yerle bir ediyor!

Araştırmacılar, öfkenin ifade edilmesinin faydalı olduğunu gösteren pek bir kanıt olmadığını, hatta bazı durumlarda öfkeyi artırabileceğini buldu.

Keskin sirke küpüne zarar sözü bilimsel olarak ispatlandı! Bakın öfke sizi nasıl yerle bir ediyor!

İletişim bilimci Brad Bushman, Nisan ayında yayımlanan sonuçlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Öfkeli olduğunuzda bunu dışarı atmanız gerektiği miti gerçekten kırılmalı. Öfkeyi dışa vurmanın iyi bir fikir gibi görünebilir, ancak bunun işe yaradığına dair bilimsel bir kanıt yok."

Keskin sirke küpüne zarar sözü bilimsel olarak ispatlandı! Bakın öfke sizi nasıl yerle bir ediyor!

Bu, öfkeyi göz ardı etmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, öfkemizi anlamak ve altta yatan sorunları ele almak için refleksiyona yönelmemizin önemine dikkat çekiyor. Duygusal doğrulama, öfkeyi sağlıklı bir şekilde işlemenin ilk adımı olarak vurgulanıyor.

Keskin sirke küpüne zarar sözü bilimsel olarak ispatlandı! Bakın öfke sizi nasıl yerle bir ediyor!

Ancak öfkeyi dışa vurmak genellikle refleksiyonu aşarak ruminasyona (sürekli düşünme ve takılma) dönüşebiliyor.

Keskin sirke küpüne zarar sözü bilimsel olarak ispatlandı! Bakın öfke sizi nasıl yerle bir ediyor!

Çalışma ayrıca birçok kişinin fiziksel aktivitelerle öfkesini dindirmeye çalıştığını, bunun sağlığa faydalı olabileceğini, ancak öfkeyi anlık olarak hafifletmeyebileceğini gösterdi.

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