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"Keskin sirke küpüne zarar" sözü bilimsel olarak ispatlandı! Bakın öfke sizi nasıl yerle bir ediyor!
"Keskin sirke küpüne zarar" sözü bilimsel olarak ispatlandı! Bakın öfke sizi nasıl yerle bir ediyor!
Öfkenizi dışa vurmanın bu duyguyu yatıştıracağına inanıyor musunuz? Ohio Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir meta-analiz, bu yaygın inanışın yanıltıcı olabileceğini ortaya koydu. İşte öfkenin etkisine dair ilginç sonuçlar...
Giriş Tarihi: 22.11.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:15