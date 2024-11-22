"Keskin sirke küpüne zarar" sözü bilimsel olarak ispatlandı! Bakın öfke sizi nasıl yerle bir ediyor!

İletişim bilimci Brad Bushman, Nisan ayında yayımlanan sonuçlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Öfkeli olduğunuzda bunu dışarı atmanız gerektiği miti gerçekten kırılmalı. Öfkeyi dışa vurmanın iyi bir fikir gibi görünebilir, ancak bunun işe yaradığına dair bilimsel bir kanıt yok."