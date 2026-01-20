Trend Galeri Trend Yaşam KGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINDA! Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı ne zaman, şartları ne?

KGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINDA! Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı ne zaman, şartları ne?

Karayolları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yeni bir personel alım süreci başlatıyor. Adaylar ise alım sürecinin takvimini, başvuru yöntemini ve 2026 yılına ait başvuru şartlarını merak ediyor. İşte KGM sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:40
KGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINDA! Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı ne zaman, şartları ne?

KGM'nin 150 kişilik personel alımına ilişkin ayrıntılar adayların gündeminde yer alıyor. Başvurular, yalnızca Kariyer Kapısı ([https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim](https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)) üzerinden ve tek başvuru şeklinde yapılacak. Elden, posta ya da farklı yöntemlerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Adaylar, alım takvimi ve başvuru sürecine ilişkin bilgileri yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...

KGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINDA! Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı ne zaman, şartları ne?

KGM 150 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 150 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci netleşti. Adaylar, 16 Ocak 2026 ile 30 Ocak 2026 tarihleri arasında 2024 KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) sistemi üzerinden ya da e-Devlet'te yer alan "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ekranı aracılığıyla alınacak.

Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, atanmaya hak kazanan adaylar Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (https://www.kgm.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

KGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINDA! Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı ne zaman, şartları ne?

BAŞVURU ŞARTLARI – GENEL KRİTERLER

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması zorunludur. Bu kapsamda, ilanda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak adayların, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan yeniden istihdama ilişkin hükümlere uygun durumda bulunması şarttır. Buna göre, sözleşmesi kurumunca feshedilen ya da sözleşmesini süresi dolmadan tek taraflı sona erdiren kişiler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmeden yeniden sözleşmeli personel olarak kamu kurumlarında görev alamaz. Ancak ilgili mevzuatta belirtilen istisnai hallerde bu süre şartı aranmaz. Ayrıca 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan veya yapmış olan personel için, Cumhurbaşkanı Kararı eki düzenlemelerde yer alan hizmet süresi ve atamaya ilişkin sınırlamalar geçerlidir.

Adayların ayrıca;

Görevini sürekli şekilde yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık veya akıl hastalığının bulunmaması,

Başvurulan pozisyon için belirlenen nitelik ve özel şartları taşıması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olması,

Kamu görevinden çıkarılmamış olması,

Askerlikle ilişiğinin bulunmaması (yapmış, tecilli veya muaf olması),

Tercih edilen kadro ya da pozisyon için istenen sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika gibi tüm belgeleri başvurunun son günü itibarıyla eksiksiz olarak ibraz edebilmesi gerekmektedir.

Belirtilen belgeleri başvuru süresinin bitimine kadar temin edemeyen adayların, yerleştirilmiş olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

KGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINDA! Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı ne zaman, şartları ne?

BAŞVURU YERİ, TARİHLER VE BELGELER

KGM personel alımı başvuruları, 16 Ocak 2026 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında yalnızca Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru ekranı 16 Ocak 2026 saat 00.00'da açılacak, 30 Ocak 2026 saat 23.59'da kapanacaktır.

Başvuru sırasında adayların KPSS puanı, mezuniyet bilgileri, adli sicil kaydı, askerlik durumu ve kimlik bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden bu belgeler ayrıca talep edilmeyecektir. Ancak bilgileri hatalı veya eksik olan adayların, başvuru öncesinde ilgili kurumlar aracılığıyla düzeltme yaptırmaları gerekmektedir.

Sisteme otomatik yansımayan mezuniyet bilgileri için adaylar, öğrenim bilgilerini manuel olarak girerek onaylı diploma örneği ya da e-Devlet'ten alınan mezuniyet belgesini PDF formatında yükleyecektir. Ayrıca tercih edilen pozisyon için istenen sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası, transkript gibi belgeler de başvuru esnasında sisteme eklenecektir.

Yurt içinde veya yurt dışında öğrenim görmüş olup YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adayların, denklik belgelerini başvuru sırasında "Ek Dosya" bölümüne yüklemeleri zorunludur.

Başvurunun süresi içinde, doğru ve eksiksiz şekilde yapılması ile gerekli belgelerin sisteme yüklenmesinden adaylar sorumludur. İlan şartlarına uygun olmayan veya eksik yapılan başvurular için herhangi bir hak iddia edilemez.

Adayların beyan ettiği bilgiler ile yüklediği belgelerin doğruluğu tamamen kendilerine aittir. Gerçeğe aykırı, eksik ya da yanıltıcı beyanda bulunanların yerleştirmeden doğan tüm hakları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem uygulanacaktır.

Kariyer Kapısı sisteminde "Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır" ibaresi görülmeyen başvurular geçerli sayılmayacaktır. Bu nedenle adayların başvuru işlemini kontrol etmeleri önemlidir.

Başvuru süreci sonunda asil olarak yerleşen adaylardan istenecek belgeler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (www.kgm.gov.tr) üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü, gerekli görülmesi halinde ilanın tüm aşamalarında değişiklik yapma veya ilanı iptal etme hakkını saklı tutar.