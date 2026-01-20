KGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINDA! Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı ne zaman, şartları ne?

BAŞVURU YERİ, TARİHLER VE BELGELER

KGM personel alımı başvuruları, 16 Ocak 2026 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında yalnızca Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru ekranı 16 Ocak 2026 saat 00.00'da açılacak, 30 Ocak 2026 saat 23.59'da kapanacaktır.

Başvuru sırasında adayların KPSS puanı, mezuniyet bilgileri, adli sicil kaydı, askerlik durumu ve kimlik bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden bu belgeler ayrıca talep edilmeyecektir. Ancak bilgileri hatalı veya eksik olan adayların, başvuru öncesinde ilgili kurumlar aracılığıyla düzeltme yaptırmaları gerekmektedir.

Sisteme otomatik yansımayan mezuniyet bilgileri için adaylar, öğrenim bilgilerini manuel olarak girerek onaylı diploma örneği ya da e-Devlet'ten alınan mezuniyet belgesini PDF formatında yükleyecektir. Ayrıca tercih edilen pozisyon için istenen sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası, transkript gibi belgeler de başvuru esnasında sisteme eklenecektir.

Yurt içinde veya yurt dışında öğrenim görmüş olup YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adayların, denklik belgelerini başvuru sırasında "Ek Dosya" bölümüne yüklemeleri zorunludur.

Başvurunun süresi içinde, doğru ve eksiksiz şekilde yapılması ile gerekli belgelerin sisteme yüklenmesinden adaylar sorumludur. İlan şartlarına uygun olmayan veya eksik yapılan başvurular için herhangi bir hak iddia edilemez.

Adayların beyan ettiği bilgiler ile yüklediği belgelerin doğruluğu tamamen kendilerine aittir. Gerçeğe aykırı, eksik ya da yanıltıcı beyanda bulunanların yerleştirmeden doğan tüm hakları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem uygulanacaktır.

Kariyer Kapısı sisteminde "Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır" ibaresi görülmeyen başvurular geçerli sayılmayacaktır. Bu nedenle adayların başvuru işlemini kontrol etmeleri önemlidir.

Başvuru süreci sonunda asil olarak yerleşen adaylardan istenecek belgeler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (www.kgm.gov.tr) üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü, gerekli görülmesi halinde ilanın tüm aşamalarında değişiklik yapma veya ilanı iptal etme hakkını saklı tutar.