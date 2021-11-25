Kia bombayı patlattı! 2023 model Kia Niro resmen açıklandı

2023 model Kia Niro hem dış hem de iç mekan olarak sıfırdan tasarlanmış durumda. Böylece araç yepyeni bir görünümle karşımıza çıkıyor. Şayet dış görünüş size bir şeyleri andırıyorsa, bu kesinlikle 2019 HabaNiro konseptinden başkası değildir.

Aracın C sütunu o kadar geniş ki, park esnasında biraz anksiyeteniz yükselebilir. Konsept araç ile üretim aracı arasında kıyaslamalar yaparsak, HabaNiro'da gördüğümüz kapıların yerine daha geleneksel ön kapılar ve kameralara bürünmüş arka kapılar ve aynaların geldiğini görüyoruz.

İç mekana geldiğimiz zaman onun da baştan aşağı yeniden tasarlandığını görüyoruz. Yeni Sportage'ın sahip olduğuna yakın bir gösterge paneli düzenine sahip yeni Niro, bu anlamda oldukça lüks bir görüntü çiziyor. Bahsetmek istediğimiz başka bir konu ise, Kia'nın alışılagelmiş yan yana ekranları. Hem pratik, hem de konforlu.

Önceki Niro'nun vites kolu gidiyor ve yepyeni bir vites kolu geliyor. Aracın albenisini yükselten ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, otomatik tutma işlevi ve park yardım sistemi için ek fiziksel düğmeler araca karakteristik bir hava katmış.