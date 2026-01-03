Trend
Kilo veremiyorum diyenlere müjde! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez zayıflamanın şifresini verdi: "Haftada 2 kere"
Birçok kadında kilo verme süreci irade eksikliğinden değil, hormonların işlevini sağlıklı biçimde yerine getirmemesinden etkileniyor. İnsülin direnci, Polikistik Over Sendromu ve kronik inflamasyon, metabolizmayı kilitliyor. Doğru beslenme ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle bu döngü kırılabilir.
