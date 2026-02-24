Trend
Galeri
Trend Yaşam
Kim Jong-Un o ismi terfi ettirdi: Taht kavgasında kritik hamle! Gölge lider mi oluyor?
Kim Jong-Un o ismi terfi ettirdi: Taht kavgasında kritik hamle! Gölge lider mi oluyor?
Dünyanın en kapalı ülkesi ve toplumu olarak bilinen Kuzey Kore'de bu kez de taht kavgası patlak verdi. Kim Jong-Un'un bir yanda genç kızı Kim Ju Ae, diğer yanda rejimin en güçlü isimlerinden olan kız kardeşi Kim Yo Jong... Ülkede güç dengeleri için gerilim sürerken, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong ile ilgili dikkat çeken bir karar verildi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 24.02.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 10:43