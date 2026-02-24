Kim Jong-Un o ismi terfi ettirdi: Taht kavgasında kritik hamle! Gölge lider mi oluyor?

Kuzey Kore'de gözler bir yanda lider Kim Jong-un'un henüz ergenlik çağındaki kızı Kim Ju Ae, diğer yanda ise rejimin en güçlü ikinci ismi olarak görülen kız kardeşi Kim Yo Jong üzerinde. İkiliyle ilgili taht mücadelesi verildiği iddiaları dillendirilirken ülkede dikkat çeken bir karar verildi.