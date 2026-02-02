Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan performans: Depremzede Yunus Emre herkesi şaşırttı! Tam 46 saniyede...

500 BİNLİK SORUYU AÇTIRDI

Yarışmada 10. soruya kadar yükselen Yunus Emre Kendir, 500 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı."Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir" sorusunda şık olarak Kahire, Dakar, Paramaribo ve Cezayir şıkları yer aldı. Yunus Emre Kendir'i Cezayir cevabı 50 bin liralık ödüle düşürdü. Elendiği soruyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere de tepki gösteren Kendir, "Beni o soruyu yapamadım diye linç ediyorlar. Gelsinler kendileri yapsınlar da göreyim," ifadelerini kullandı. Kendir, babasının da aynı soruya içinden Cezayir dediğini belirterek; "Sonuçta babamda bilememiş" dedi.