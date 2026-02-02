Trend Galeri Trend Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan performans: Depremzede Yunus Emre herkesi şaşırttı! Tam 46 saniyede...

Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan performans: Depremzede Yunus Emre herkesi şaşırttı! Tam 46 saniyede...

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu kez depremzede bir gencin sıra dışı performansına sahne oldu. Kahramanmaraş'tan yarışmaya katılan 21 yaşındaki Yunus Emre Kendir, Türkiye'nin 81 ilinin plaka kodunu tam 46 saniyede sayarak geceye damga vurdu. Genç yarışmacının performansı hem stüdyodaki izleyicilerden hem de ekran başındakilerden büyük alkış aldı.

Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2026 12:23 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 12:24
9 Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan Yunus Emre Kendir, Kahramanmaraş'tan yarışmaya katıldığını belirtti. Hiperaktif olduğunu söyleyen Kendir, bu durumun hayatına enerji ve hız kattığını ifade etti. "Hiperaktif olmamın olumlu yanları var. Enerjik biriyim, adrenalin seviyorum. Akşam olunca yerimde duramıyorum" dedi.

İSTANBUL HAYALİ GERÇEK OLDU

Yarışmada İstanbul'a ilk kez geldiğini söyleyen Kendir, "İstanbul hep yüreğimdeydi. Program sayesinde görme şansım oldu. İstanbul havalimanı Hem İzmir otogarından hem de Kahramanmaraş'ın en büyük AVM' sinden bile büyükmüş" sözleriyle stüdyodaki seyircileri gülümsetti.. Yarışmaya bir arkadaşının başvurması üzerine cesaretlenerek katıldığını anlatan genç yarışmacı, başvurudan iki hafta sonra aranarak mülakatlara çağrıldığını söyledi.

500 BİNLİK SORUYU AÇTIRDI

Yarışmada 10. soruya kadar yükselen Yunus Emre Kendir, 500 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı."Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir" sorusunda şık olarak Kahire, Dakar, Paramaribo ve Cezayir şıkları yer aldı. Yunus Emre Kendir'i Cezayir cevabı 50 bin liralık ödüle düşürdü. Elendiği soruyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere de tepki gösteren Kendir, "Beni o soruyu yapamadım diye linç ediyorlar. Gelsinler kendileri yapsınlar da göreyim," ifadelerini kullandı. Kendir, babasının da aynı soruya içinden Cezayir dediğini belirterek; "Sonuçta babamda bilememiş" dedi.

47 SANİYEDE TÜRKİYE TURU

Programda Oktay Kaynarca'ya "Benim bir yeteneğim var. Bana 46 saniyenizi verir misiniz?" diyen Yunus Emre Kendir, 47 saniyede 81 ili ve plaka kodlarını saydı. Plaka kodlarını sayma performansı sunucu Oktay Kaynarca'nın ve seyircilerin büyük ilgisini çekti. Kaynarca, "Sen at yarışı spikeri olmalısın" diyerek espri yaptı. Program sonunda Kaynarca'nın Yunus Emre'yi yanaklarından öpmesi ise stüdyoda renkli görüntüler oluşturdu.