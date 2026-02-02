Trend
Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulan performans: Depremzede Yunus Emre herkesi şaşırttı! Tam 46 saniyede...
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu kez depremzede bir gencin sıra dışı performansına sahne oldu. Kahramanmaraş'tan yarışmaya katılan 21 yaşındaki Yunus Emre Kendir, Türkiye'nin 81 ilinin plaka kodunu tam 46 saniyede sayarak geceye damga vurdu. Genç yarışmacının performansı hem stüdyodaki izleyicilerden hem de ekran başındakilerden büyük alkış aldı.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 12:24